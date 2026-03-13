LVMH WATCH WEEK 2026

매년 시계업계의 한 해를 여는 ‘LVMH 워치 위크’가 2026년에는 이탈리아 밀라노에서 막을 올렸다. 그룹을 대표하는 루이 비통을 비롯해 불가리, 위블로, 태그호이어, 티파니 등 총 9개 브랜드가 참여했다. 그중에서도 브랜드의 정체성이 가장 선명하게 드러난 6개 브랜드의 주요 신작을 살펴본다.

올해 불가리는 골드에 집중했다. 특히 탁월한 주얼리 세공 기술과 워치메이킹 노하우를 응집한 ‘마글리아 밀라네제 모네테’ 시크릿 워치가 화제를 모았다. 1960년대 고대 로마 주화를 주얼리에 도입한 ‘모네테’ 컬렉션의 유산을 현대적으로 계승한 작품이다. 카라칼라 황제의 초상이 새겨진 고대 로마 은화를 로즈 골드 케이스에 정교하게 세팅하고, 이를 둘러싼 옥타곤 형태 베젤에는 브릴리언트 컷 다이아몬드를 촘촘히 장식했다. 은화 덮개를 열면 머더오브펄 다이얼이 돋보이는 시계가 모습을 드러낸다. 시계를 움직이는 ‘심장’은 현존하는 최소형 기계식 무브먼트 중 하나인 ‘피콜리씨모 BVP100’. 여기에 과거 르네상스 시대 밀라노 장인들이 금을 실처럼 엮어 개발한 ‘밀라네제 메시’ 기법을 적용한 브레이슬릿을 더해 불가리의 금세공 헤리티지를 다시 한번 강조했다.루이 비통은 ‘에스칼 월드타임’ 컬렉션을 통해 워치메이킹에서도 ‘여행’이라는 브랜드의 정체성을 더욱 공고히 했다. 컬렉션의 정점은 단연 ‘에스칼 월드타임 플라잉 투르비용’이다. 이름처럼 다이얼에서 24개 타임 존을 직관적으로 표시하는 월드타임 기능을 갖췄다. 다이얼 가장자리를 수놓은 24개의 국기 문양에는 고도의 숙련도가 요구되는 ‘그랑 푀(grand feu)’ 에나멜 기법을 적용했다. 730°C에서 840°C에 이르는 온도에서 수작업으로 다섯 겹의 색을 쌓아 올리고, 40회 이상 구워내는 섬세한 공정이다. 다이얼 중앙에는 공중 부양을 하듯 떠 있는 플라잉 투르비용이 자리하는데, 모노그램 플라워 모양 브리지를 통해 하우스의 아이덴티티를 선명하게 드러냈다.태그호이어는 브랜드의 근간인 레이싱 DNA를 다시 한번 강조했다. 특히 2023년에 39mm로 선보인 글라스박스 모델의 케이스 지름을 키운 ‘까레라 크로노그래프 41mm’를 통해 라인업 확장에 나섰다. 가장 눈여겨볼 요소는 다이얼을 감싼 사파이어 크리스털 소재의 글라스박스. 볼록한 돔 모양 크리스털은 다이얼을 보호할 뿐 아니라 어느 각도에서도 다이얼을 입체적으로 보이게 한다. 시계의 심장에는 약 80시간의 파워리저브를 지원하는 오토매틱 무브먼트 ‘TH20-01’을 탑재했다. 양방향 와인딩이 가능하며, 칼럼 휠과 수직 클러치 조합으로 안정적인 크로노그래프 작동을 보장한다. 블루·그린·블랙 세 가지 컬러 다이얼로 선보이며, 7열 스틸 브레이슬릿을 적용해 착용감이 편안하다.위블로는 브랜드를 상징하는 빅뱅 컬렉션의 원형을 다시 꺼내 들었다. ‘빅뱅 오리지널 유니코’는 위블로 그 ‘자체’라 해도 과언이 아니다. 브랜드의 근간이라 할 수 있는 빅뱅 오리지널 디자인을 기반으로 위블로의 대표 인하우스 무브먼트 ‘유니코’와 자체 제작한 합금 소재 ‘킹 골드’를 결합했다. 2010년에 처음 선보인 킹 골드는 레드 골드에 플래티넘과 구리 등을 첨가한 특수 합금으로, 일반적 레드 골드보다 경도가 높다. 다이얼은 2005년 처음 출시한 오리지널 빅뱅의 정체성을 이어받아 탄소섬유를 연상시키는 투톤 체크 패턴으로 장식했다. 테두리를 촘촘한 톱니 모양으로 마감한 원형 베젤과 그 위를 장식한 6개의 비정렬 스크루, 고무 팁이 장착된 직사각형 푸시버튼 등 빅뱅 오리지널을 관통하는 디자인 코드도 그대로다. 다른 점이 있다면 지름 43mm로 설계한 케이스. 기존 41mm와 44mm 사이에서 고민하던 이에게 훌륭한 대안이 되어줄 것이다.티파니는 워치메이킹에서도 브랜드의 아카이브를 우아하게 활용한다. 1866년 브랜드 최초의 크로노그래프 워치 출시 160주년을 기념해 ‘티파니 타이머 워치’를 선보인 것. 브랜드 고유의 ‘티파니 블루’ 다이얼이 매력적이다. 여덟 차례의 무광 바니시와 열여섯 번의 투명 래커를 반복하는 공정을 거쳐 깊이 있는 색감을 완성한 것이 특징. 다이얼 위에는 12개의 바게트 컷 다이아몬드 인덱스를 배치해 하이 주얼러로서 미학을 드러낸다. 오토매틱 크로노그래프 무브먼트 ‘엘 프리메로 400’으로 구동하며, 로터 위에는 18K 골드의 ‘버드 온 어 락(Bird on a Rock)’ 모티프를 올려 티파니 특유의 디자인 정체성을 고스란히 반영했다.제니스는 블랙 세라믹 케이스와 골드 톤 무브먼트가 강렬한 대비를 이루는 ‘데피 스카이라인 스켈레톤’을 공개했다. 기존 데피 스카이라인의 정체성을 계승하면서도 다이얼 전면을 과감한 오픈워크 구조로 설계해 무브먼트의 역동적 움직임을 시각적으로 극대화했다. 케이스 지름은 41mm. 케이스는 물론 브레이슬릿까지 모두 블랙 세라믹으로 제작해 가벼운 착용감과 탁월한 내구성을 자랑한다. 시계의 ‘심장’에는 5Hz(3만6000vph)의 고진동으로 구동하는 ‘엘 프리메로’ 무브먼트를 탑재했으며, 6시 방향에는 10초마다 한 바퀴 도는 인디케이터를 배치했다. 통합형 세라믹 브레이슬릿과 러버 스트랩을 함께 제공하며, 퀵체인지 시스템을 적용해 별도의 도구 없이도 교체가 가능하다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com