보석은 언제나 시대의 욕망을 가장 아름다운 형태로 담아왔다. 왕관 위 찬란한 빛이 어느 순간 자산 포트폴리오의 한 칸으로 옮겨 앉기까지, 그 긴 여정을 살펴본다.

빛이 폭포처럼 떨어지는 듯한 캐스케이드 스타일의 다이아몬드 네크리스 그라프

컬리넌 다이아몬드는 영국 왕실이 소유 중이며 모든 조각은 영국 왕권을 상징하는 왕홀과 왕관 장식에 사용되고 있다.

엘리자베스 테일러가 생전 가장 사랑했다고 알려진 다이아몬드 목걸이 타지마할. 2011년 크리스티 뉴욕 경매에서 880만 달러에 낙찰됐다.

1905년 1월 26일, 남아프리카 트란스발의 프리미어 광산. 감독관 프레더릭 웰스는 채굴장 벽에서 비정상적인 섬광을 발견했다. 주머니칼로 파내는 과정에서 칼날이 부러질 만큼 단단했던 그 결정은 3106캐럿(약 621g)에 이르는, 지금까지 발견된 것 중 가장 큰 다이아몬드였다. 훗날 ‘컬리넌 다이아몬드(Cullinan Diamond)’라 불리는 이 돌은 1907년 트란스발 정부가 영국 국왕 에드워드 7세에게 헌정한 뒤 여러 개로 분할·연마되었고, 오늘날 왕홀과 제국관에 세팅되어 영국 왕실의 권위를 상징한다.보석이 단순한 장식품을 넘어 권위와 지배를 시각화해왔다는 사실은 새삼스럽지 않다. 고대 이집트의 장례 장신구, 불교 조형물에 봉헌된 루비, 중세 교황관의 사파이어는 모두 초월적 힘을 가시적 형태로 번역하려는 시도였다. 그리고 근대 이후 이 전통을 가장 극적으로 이어받은 존재가 바로 왕실 보석이다. 왕관에 고정된 스톤은 개인 소유물을 넘어 국가의 역사와 정통성을 상징하게 됐고, 이때부터 보석은 미적 대상인 동시에 정치적 언어가 된다. 컬리넌이 왕관에 올라간 순간은 자연이 만들어낸 결정 하나가 곧바로 국가 권력의 상징이 되는 장면이었다.하지만 오늘날 흔히 떠올리는 약혼반지이자 안전 자산으로 여기는 다이아몬드의 이미지는 전혀 다른 궤적 위에서 만들어졌다. 20세기 초 세계 시장에서 다이아몬드 공급이 늘면서 보석 산업은 점차 체계화됐고, 커팅 기술과 감정 기준이 정교해졌다. 여기에 드비어스의 광고 전략이 더해지며 다이아몬드는 ‘영원한 사랑’이라는 서사를 얻었다. 반지 중앙에 세팅된 다이아몬드는 하나의 문화 코드가 됐고 그 순간부터 가격표가 붙은 상품, 나아가 자산으로 읽히기 시작했다.이 변화를 가능하게 한 핵심은 숫자였다. 1970년대 후반, 다이아몬드업계 애널리스트 마틴 라파포트가 처음 발행한 다이아몬드 가격표는 특정 크기, 컬러, 클래리티를 기준으로 1캐럿 라운드 컷 다이아몬드의 평균 도매가를 미국 달러로 제시하며 국제 거래의 기준점 역할을 담당했다. 1970년대 초 약 1600달러 수준에 머물던 1캐럿 D컬러 무결점(flawless) 다이아몬드는 10년이 채 되지 않아 1만6000달러 안팎까지 상승했고, 투기가 과열된 1979~1980년에는 2년 남짓한 기간 동안 6배 이상 급등했다. 이런 지표의 등장은 보석을 미적 감각만으로 가격을 정하는 대상이 아니라 등급·규격·시장 흐름이 결합된 투자 자산으로 연결했다.이 숫자의 체계를 교육하고 공인한 곳은 미국보석감정원(GIA)이다. 4C 기준을 통해 다이아몬드의 정량 지표를 정립한 GIA는 학술 보고서와 시장 분석을 통해 ‘얼마나 아름다운가’보다는 ‘어떤 등급과 출처, 어떤 시장 구조 위에 서 있는가’가 가치를 결정한다는 사실을 강조한다. 그 결과 다이아몬드의 가격 곡선은 세계경제 사이클과 함께 움직이는 하나의 자산 그래프로 읽히게 된다.이제 보석의 무대는 왕실의 비밀스러운 보물에서 낙찰가가 실시간으로 중계되는 경매장으로 옮겨간다. 여기서 가격을 끌어올리는 것은 단지 캐럿 수나 투명도만이 아니다. 누가 소유했는가, 어떤 시대를 대표하는가, 어떤 스토리를 지녔는가 등 이른바 출처(provenance)가 새로운 프리미엄을 만든다.2011년 크리스티 뉴욕 경매에서 리처드 버턴이 엘리자베스 테일러의 40번째 생일에 선물한 까르띠에 ‘타지마할’ 목걸이는 사람들을 깜짝 놀라게 했다. 다이아몬드와 루비로 장식한 이 목걸이는 30만~50만 달러로 제시된 추정가를 훌쩍 넘어 880만 달러에 낙찰되며 시장의 예상을 완전히 벗어난 금액을 기록했다. 이는 보석이 어떻게 한 개인의 서사와 명성을 담아 전혀 다른 차원의 가치를 획득하는지를 극적으로 보여준다. 그 목걸이를 산 것은 단지 보석이 아니라 두 사람의 스토리였다.현재 슈퍼리치 컬렉터들의 취향 역시 이런 변화를 고스란히 반영한다. 그들이 찾는 것은 더 이상 단순히 크고 깨끗한 돌이 아니다. 특정 광산에서 산출된 이력, 자연 상태에서만 형성되는 희귀 컬러, 왕실이나 유서 깊은 컬렉션을 거친 기록, 그리고 최초 세공과 디자인을 유지한 오리지널 세팅이 높은 평가를 받는다. 여기에 주요 경매장에서의 낙찰 기록과 유동성, 쉽게 말해 언제든 다시 시장에 내놓았을 때 현금화할 수 있는지까지 고려한다. 오늘날 컬렉터에게 보석은 예술품과 금융 상품, 두 좌표 사이를 오가는 존재다.이 모든 흐름을 되짚어보면, 컬리넌이 왕관에 올라간 순간과 라파포트 지수가 등장한 순간은 서로 다른 시대를 상징한다. 하나는 보석이 권위와 권력의 영역에 속해 있음을 보여줬고, 다른 하나는 그 빛이 숫자와 그래프가 지배하는 시장 논리에 편입됐음을 선언했다. 그래서 우리는 여전히 보석에 집착한다. 결코 아름다워서만은 아니다. 보석 속에는 수천 년에 걸친 권력의 역사와 기술의 진화, 인간의 욕망과 숫자로 환산된 가치가 동시에 응축돼 있기 때문이다. 왕관에서 출발한 빛은 이제 자산 포트폴리오 속 한 칸을 차지한다. 그리고 바로 그 이중성, 신화이자 자산인 존재라는 사실이 오늘날까지 보석을 특별하게 만드는 이유다.글 서재희 <드림즈> 편집장