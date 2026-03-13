이렇게 다양한 새 가방.

[아이템]
SPRING ESSENTIAL
(위부터) 브랜드를 상징하는 FF 로고 메탈 버클 장식과 옐로 코드 지퍼 고리 포인트로 경쾌함을 더한 브라운 플럭스 숄더백 펜디 사프란 컬러 가죽에 브랜드 이름을 자수로 새겨 포인트를 주었으며, 긴 스트랩을 활용해 숄더백 또는 크로스보디 백으로 연출할 수 있다. 루이 비통
브라운과 비취색의 컬러 조합이 봄의 활기를 전하는 멀티 포켓 숄더백. 아웃도어의 기능적 디자인을 세련되게 풀었으며 가볍고 튼튼한 리나일론 소재를 사용해 실용성까지 챙겼다. 프라다
(위부터) 카키 & 블랙의 세련된 대비가 돋보이는 ‘데피 익스플로러’ 백팩. 가죽과 캔버스, 메시 등 다양한 소재가 조화롭게 어우러진다. 에스.티.듀퐁 그린 컬러의 ‘원 주르 드 포쉐 메신저백’은 콤팩트한 사이즈로 가벼운 옷차림에 세련된 포인트를 주기 좋은 아이템이다. 벨루티
나무껍질에서 착안한 코르테치아 레더에 잉크가 번지는 듯한 스푸마토 효과를 입힌 브리프케이스. 전면 지퍼 포켓 내부에 필기구, 노트, 카드홀더 등을 보관할 수 있어 효율적인 수납공간을 자랑한다. 몽블랑



이승률 기자 ujh8817@hankyung.com | 사진 박원태