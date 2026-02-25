노량진 뉴타운 개발 본격화… '라클라체 자이드파인' 공급 예정

첫 단지는 지역 기준점 역할… 초기 분양 단지의 시세 형성 가능성 대두

서울 노량진 뉴타운이 본격적인 분양 초입 단계에 들어서면서, 초기 분양 단지에 대한 시장 분석이 이어지고 있다. 대규모 뉴타운 개발이 단계적으로 진행되는 구조상, 첫 분양 단지가 향후 시세 형성의 출발점이자 기준점 역할을 할 가능성이 크다는 점에서다.뉴타운·재개발 사업은 시간이 지날수록 불확실성이 해소되고, 개발 기대감이 분양가와 매매가에 순차적으로 반영되는 특징을 보인다. 이 과정에서 사업 초기에 공급되는 단지는 교통·인프라 확충, 주거 환경 개선, 브랜드 타운 형성 등 미래 가치가 아직 가격에 반영되기 전이라는 점에서 상대적인 가격 경쟁력을 갖는 경우가 많다.대표적인 사례로는 흑석뉴타운이 꼽힌다. 흑석뉴타운 초기 분양 단지로 공급된 '흑석한강센트레빌'은 분양 당시 주변 기존 아파트 대비 높은 가격이라는 평가를 받았지만, 입주 이후 신축 프리미엄과 뉴타운 개발 효과가 반영되며 시세가 상승했다.실제 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 올해 2월 '흑석한강센트레빌' 전용면적 84㎡A 타입은 24억7,000만원에 거래됐다. 약 6억원인 분양가와 비교하면 18억원 이상 상승한 수준으로, 개발 초기 공급 단지가 시간이 흐르며 가격 격차를 만들었다는것을 보여주는 대목이다.마포구의 아현뉴타운 역시 개발 초입 공급 효과가 나타난 지역으로 꼽힌다. '아현역푸르지오', '공덕자이' 등 초기에 공급된 단지들이 입주 이후 신축 아파트를 중심으로 형성된 가격 흐름을 주도하며 마포 일대 주거 가치 상승을 이끌었다.이처럼 서울 주요 뉴타운 사업지에서 공통적으로 나타난 흐름은 초기 분양 단지가 단순한 '첫 공급'을 넘어 지역 전체의 가격 구조를 결정짓는 역할을 했다는 점이다. 분양가와 상품성, 브랜드 수준이 이후 공급 단지의 가격 설정에 직접적인 영향을 미치면서, 초기 진입 여부에 따라 체감 자산 가치의 차이가 발생하는 구조가 형성됐다.노량진 뉴타운이 거론되는 이유 역시 이러한 맥락에서다. 노량진 일대는 교통 접근성과 생활 인프라 측면에서 검증된 입지로 평가받는 지역이다. 여기에 재개발을 통한 대규모 신축 아파트 공급과 주거 환경 재편이 더해질 경우, 지역 전반의 주거 가치가 한 단계 도약할 가능성이 크다는 전망이 나온다. 동작구라는 입지적 상징성 역시 이러한 기대를 뒷받침하는 요소다.한 업계 관계자는 "초기 분양 단지는 뉴타운 전체의 가격 기준을 형성하는 출발점"이라며 "노량진 뉴타운 역시 개발이 본격화되기 전 단계인 만큼, 향후 가치가 반영되기 전 단계로 볼 수 있다"고 말했다.이런 가운데, 최근 노량진 뉴타운에서 '라클라체 자이드파인' 단지가 첫 분양을 앞두고 있다.GS건설·SK에코플랜트가 오는 3월 서울 동작구 노량진동 일원에서 노량진6 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 분양하는 '라클라체 자이드파인'은 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 총 1,499세대 규모로 조성되며, 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 59~106㎡ 369세대가 일반분양 물량이다. 노량진 뉴타운 내 첫 공급 단지라는 상징성과 함께 상품 설계, 한강 생활권 입지, 향후 뉴타운 개발 효과까지 기대할 수 있다.실제 단지는 주요 업무지구로의 접근성을 갖췄다. 도보권에 수도권 지하철 1·9호선 노량진역과 7호선 장승배기역이 있어 여의도·서울역·광화문·강남 등 주요 업무지구로 환승 없이 이동할 수 있다. 여의도역까지 약 3분, 서울역까지 약 12분, 강남역까지도 약 23분이면 도달 가능해 직주근접 수요가 높을 것으로 예상된다.교육환경도 갖춰져 있다. 단지 주변으로 영화초, 숭의여중·고, 성남고, 영등포고 등 초·중·고교가 밀집해 있어 도보를 통한 통학이 가능하다. 노량진 학원가도 가까워 사교육 접근성 역시 용이하다는 평가다. 아울러 용마산, 대방공원, 장승공원 등 녹지 환경도 갖춰져 있다.생활 인프라도 구축되어 있다. 단지 앞 하나로마트를 비롯해 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점 타임스퀘어점, 롯데백화점 등 유통시설이 자리해 쇼핑과 여가를 누릴 수 있다. 보라매병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원, 중앙대학교병원, 강남심병원 등 의료시설 접근성도 갖춰, 문화·소비·의료를 아우르는 생활권으로 평가받는다.향후 개발 호재에 따른 미래가치도 기대된다. 노량진 6구역이 포함된 노량진 뉴타운 일대는 대규모 정비사업이 본격화되면서 주거환경 개선과 지역 경쟁력 강화에 대한 기대가 커지고 있다. 사업이 모두 완료되면 약 9천 세대에 이르는 주거타운으로 발돋움할 전망으로, 이미 GS건설, DL이앤씨, 포스코이앤씨, SK에코플랜트 등 주요 대형건설사들이 시공에 참여하면서 브랜드 타운으로의 면모를 갖춰가고 있다.한편, '라클라체 자이드파인' 견본주택은 서울 강남구 영동대로 일원 자이갤러리에서 오는 3월 중 개관할 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com