수도권 내 집 마련 실행해야 할 때… '의정부역 센트럴 아이파크' 공급 앞둬

▶ 3월, 역세권 입지 갖춘 주거복합단지 '의정부역 센트럴 아이파크' 주목

현재 부동산 시장은 수요자들이 중대한 선택의 기로에 서 있다고 해도 과언이 아니다. 2020년부터 이어진 부동산 정책들이 중첩되면서 수도권 핵심 지역의 주거 진입 장벽은 한층 높아졌다. 신규 공급 물량은 감소하는 반면 건축 원가 상승으로 인해 새로운 주거 공간을 마련할 기회는 점점 더 희소해지는 현실이다.전문가들은 이러한 시장 상황에서 현실적인 대안을 찾아 실행에 옮기는 것이 필요하다고 조언한다. 시장 흐름상 적정 타이밍을 놓칠 경우, 향후 더 높은 주거 비용을 감당해야 했던 과거의 사례가 반복될 수 있기 때문이다.■ 교통 인프라 개선이 견인하는 주거 가치의 변화실행에 앞서 가장 중요하게 고려해야 할 요소는 단연 입지다. 특히 첫 내 집 마련일수록 자산 가치를 보존할 수 있는 곳을 선택해야 하는데, 이때 입지의 기준은 교통망 확충 계획에 따라 빠르게 재편되고 있음을 유의해야 한다.과거 외곽 지역으로 인식되었던 곳들을 지금 살펴보지 않는다면 실패를 겪을 수도 있다. 지금은 역세권 형성이나 GTX(수도권 광역 급행철도) 구축을 통해 새로운 중심지로 부상하고 있기 때문이다. 출퇴근 환경이 개선되고 향후 발전 가능성이 확인된 지역이라면, 불확실한 시장 상황 속에서도 선제적인 선택이 자산 형성의 기반이 될 수 있다는 분석이다.■ 의정부역세권 내 신규 공급, '의정부역 센트럴 아이파크'이러한 흐름 속에서 수도권 진입을 위한 현실적인 선택지 중 하나로 평가받는 곳이 3월 신규 분양 예정인 HDC현대산업개발의 '의정부역 센트럴 아이파크'다.단지는 지하 2층~지상 47층, 3개 동 규모로 조성된다. 아파트는 전용면적 74·84㎡ 400가구, 주거형 오피스텔은 전용면적 89㎡ 156실로 구성되며 판매시설이 함께 들어서는 주거복합단지다.단지는 의정부역세권 내에서도 입지적 이점이 뚜렷하다는 평가를 받는다. 도보 이용이 가능한 의정부역은 지하철 1호선과 경전철, 교외선에 이어 향후 GTX-C노선(예정)까지 교차하는 쿼드러플 역세권으로의 변화를 앞두고 있다. 국토교통부 자료에 따르면 GTX-C 개통 시 삼성역까지 20분대 이동이 가능해질 전망으로, 서울 주요 업무지구와의 심리적·물리적 거리가 대폭 단축될 것으로 보인다.생활 인프라 역시 체계적으로 갖춰져 있다. 신세계백화점(의정부점)과 로데오거리 상권, 대형 의료시설이 인접해 있으며 각급 학교와 학원가 접근성도 양호하다. 호국로, 평화로를 통한 시내 이동은 물론 수도권제1순환고속도로 등 광역 교통망 이용도 수월하다.'의정부역 센트럴 아이파크'가 들어서는 곳이 비규제 지역이라는 점에도 주목할 필요가 있다. 규제 지역에 비해 청약 및 대출 조건이 유연하여 자금 마련 계획을 세우는 데 상대적인 여유가 있기 때문이다.덕분에 아파트 청약 자격 역시 진입 문턱이 낮다. 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별 예치금 기준만 충족한다면 만 19세 이상 세대주와 세대원 모두 1순위 신청이 가능하다. 거주 의무 기간이나 재당첨 제한이 없으며, 당첨자 발표일로부터 1년 뒤면 분양권 전매도 가능하다.오피스텔은 청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 신청할 수 있으며, 가점이 낮은 청년층이나 유주택자에게도 기회가 열려 있다는 점이 특징이다.쿼드러플 역세권이라는 교통 여건과 풍부한 생활 인프라, 여기에 문턱 낮은 청약 조건까지 더해진 이 단지는 확실한 입지를 선점하려는 수요자와 투자자라면 특히 더 눈여겨볼 만하다는 평가다.'의정부역 센트럴 아이파크'에 대한 구체적인 정보는 3월 문을 여는 견본주택과 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 견본주택은 경기도 의정부시 의정부동 의정부경찰서 인근에 마련된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com