티오더, 삼성전자와 손잡고 점주 응원…가입만 해도 웰컴 혜택 증정

국내 테이블오더 시장 점유율 1위 기업인 ㈜티오더(대표 권성택)가 삼성전자 사업자몰과 함께 티오더 이용 점주를 위한 특별 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 협업은 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 비용 절감 혜택을 제공하고, 양사 간의 비즈니스 시너지를 극대화하기 위해 마련됐다.이번 프로모션은 오는 2월 23일부터 5월 31일까지 약 3개월간 진행된다. 티오더를 이용 중인 사장님이 삼성전자 사업자몰에 신규 가입할 경우, 매장 운영에 필요한 가전을 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 다양한 혜택이 주어진다.먼저, 티오더를 통해 삼성전자 사업자몰에 신규 가입한 점주에게는 사업자몰 내 전 품목에 사용할 수 있는 할인 쿠폰 5장이 즉시 지급된다. 또한, 에너지 효율이 높은 1등급 가전 구매 시 사용할 수 있는 5% 전용 할인 쿠폰 1장과 함께, 마케팅 정보 수신에 동의한 가입자에게는 1계정당 1매의 커피 쿠폰을 100% 증정한다.이번 제휴는 식당, 카페 등을 운영하는 소상공인들이 초기 창업 비용이나 노후 가전 교체 시 겪는 경제적 부담을 덜어주기 위해 기획됐다. 특히, 삼성전자 사업자몰은 정부의 '소상공인 고효율기기 지원 사업'에 참여하여, 해당 정책에 해당하는 에너지효율 1등급 제품 구매 시 최대 40%까지 구매비용을 환급받을 수 있다. 삼성전자 사업자몰이 진행 중인 소상공인 지원책과 맞물려 매장 운영비 절감에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.삼성전자 사업자몰은 국내 법인 및 개인사업자를 위한 전용 B2B 온라인 쇼핑몰로, 사업자등록번호를 보유한 회원만 가입할 수 있다. 사무 환경은 물론 외식업 등 상업 공간에 최적화된 가전제품을 합리적인 가격에 제안하며 소상공인들과의 접점을 넓히고 있다.티오더 관계자는 "테이블오더를 통해 매장 디지털 전환을 이룬 사장님들이 가전 제품 구매에서도 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 이번 협업을 추진했다"며 "앞으로도 다양한 파트너십을 통해 소상공인들의 운영 부담을 줄이고 매장 경쟁력을 높이는 상생 모델을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.한편, 티오더는 이번 가전 혜택 외에도 소상공인들의 경영 환경 개선을 위해 금융, 마케팅 등 다양한 분야의 제휴 서비스를 꾸준히 확장하며 독보적인 오프라인 디지털 인프라를 구축해 나가고 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com