예거 르쿨트르, ‘메이드 오브 메이커스’ 통해 과거와 미래 잇는 새로운 협업 공개…

스위스 파인 워치메이킹 메종 예거 르쿨트르가 '메이드 오브 메이커스(MADE OF MAKERS)' 프로그램을 통해 과거와 미래를 잇는 새로운 예술적 여정을 공개했다. 이번 프로젝트에는 아랍에미리트의 사진작가 후세인 알무사위와 사우디아라비아의 인공지능(AI) 디지털 아티스트 모나 알그와이즈가 참여해 워치메이킹의 철학을 시각적 예술로 승화시켰다.두 아티스트의 협업으로 탄생한 작품 ‘브릿지 인 타임(Bridge in Time)’은 사진과 인공지능 기술을 결합해 전통과 미래가 교차하는 중동의 풍경을 그려낸다. 알무사위가 건축과 장식 등 중동의 전통적 요소를 사진으로 포착하면, 알그와이즈가 이를 AI 기술로 재해석하여 미래지향적인 이미지로 구현해내는 방식이다. 이를 통해 한 장면 안에서 서로 다른 시간이 자연스럽게 어우러지는 독창적인 미학을 선보였다.작품에는 문화적 정체성을 상징하는 다양한 요소들이 담겼다. 세대 간의 연결을 의미하는 ‘다리(The Bridge)’를 비롯해 공동체의 시간을 공유하는 ‘모스크(The Mosque)’, 해안 건축의 특징을 살린 ‘산호 벽(The Coral Walls)’ 등이 등장한다. 또한 ‘문턱(The Threshold)’**과 ‘마당(The Courtyard)’ 같은 공간을 통해 사색과 환대라는 중동의 공동체 문화를 은유적으로 표현하며, 급변하는 시대 속에서도 변치 않는 전통의 가치를 강조했다.이번 협업은 190년이 넘는 역사 속에서 고유의 정체성을 유지함과 동시에 혁신적인 기술력을 끊임없이 재창조해 온 예거 르쿨트르의 브랜드 철학을 여실히 보여준다. 예술가의 창의성과 장인정신에 대한 존중을 바탕으로 하는 '메이드 오브 메이커스'의 새로운 결과물은 예거 르쿨트르 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다양정원 기자 neiro@hankyung.com