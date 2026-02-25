비즈니스 스피드 경쟁력을 업그레이드한 '청라 SK V1' 관심

청라국제도시가 청라대교(제3연륙교)의 개통과 함께 대한민국 서부권 산업 지도를 쓰고 있다. 지난 1월 5일 정식 개통한 청라하늘대교는 인천국제공항과 청라를 최단 거리로 연결하며, 영종-청라-마곡-여의도-강남으로 이어지는 이른바 '골든 비즈니스 라인'의 마침표를 찍었다.이러한 호재 속에서 청라국제도시 최대 규모의 지식산업센터인 '청라 SK V1'이 글로벌 시장 진출을 노리는 기업들에게 주목받고 있다.청라하늘대교 개통으로 인천공항까지 약 10분대 진입이 가능해지면서, 해외 교류가 잦은 첨단 산업 및 수출입 기업들에게 청라 SK V1은 최적의 입지 조건을 제공하게 되었다. 여기에 경인고속도로 지하화 사업과 7호선 연장선 등 광역 교통망 확충이 더해지며, 서울 도심과 공항을 동시에 아우르는 전략적 요충지로서의 가치가 상승하고 있다.교통 인프라뿐 아니라 개발 호재도 잇따르고 있다. 스타필드 청라(2027년 예정), 서울아산병원 청라 분원(2029년 예정) 등 대규모 생활·의료 인프라가 순차적으로 조성되며, 업무와 주거, 생활 기능이 결합된 도심형 자족지구로 성장 중이다. 이에 따라 개발 호재의 수혜지로 꼽히는 '청라 SK V1'의 중장기 가치 상승 가능성도 함께 거론된다.'청라 SK V1'은 지하 2층~지상 10층 규모로 지식산업센터를 비롯해 분양 창고, 근린생활시설 등 복합 공간으로 구성돼 있으며, 중소기업부터 스타트업, 제조·유통 기업까지 다양한 수요층이 입주할 수 있는 구조로 대규모 커뮤니티 시설까지 갖추고 있어 입주 기업 임직원들의 업무 만족도 또한 높을 것으로 기대된다.근무자의 사용성에 대한 배려도 세심하다. 전 호실 발코니와 테라스형 오피스 설계로 개방감을 확보했고, 에어컨·환기 시설을 구축해 입주 초기 부담을 덜었다. 여기에 옥상정원과 입주사 전용 회의실, 휴게공간 등 편의시설이 더해져 쾌적한 업무 환경을 완성했다.이뿐 아니라 기존 지식산업센터의 단점을 보완한 '직선형 드라이브인(Drive-in) 시스템'을 도입해, 화물 차량이 3번의 회전으로 지상 7층까지 도달할 수 있다. 또한 각 호실 앞까지 차량이 진입하는 '도어투도어(Door-to-Door) 시스템'을 채택해 물류 하역 효율을 높였다.분양 관계자는 "청라 SK V1은 희소성 높은 직선형 드라이브인 시스템과 함께 청라하늘대교로 인천공항을 더 빠르게 접근할 수 있는 수혜까지 누리는 업무시설"이라며 "수도권 서부권 기업과 투자자 모두에게 전략적 선택지가 될 것"이라고 말했다.'청라 SK V1'은 과밀억제권역에서 이전하는 기업은 법인세 5년간 100% 면제(이후 3년간 50%) 혜택을 받을 수 있는 장점도 있어 올해 이전을 계획하고 있는 기업들의 문의가 이어지고 있는 것으로 전해진다.'청라 SK V1'의 홍보관은 현장 1층에 마련되어 있으며, 예약을 통해 방문 상담이 진행 중이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com