삼성전자, '갤럭시 S26 울트라' 비교 체험 공간 '갤럭시 스튜디오' 오픈

삼성전자가 새롭게 선보인 '갤럭시 S26 울트라'를 만나볼 수 있는 '갤럭시 스튜디오'를 26일부터 삼성 강남과 삼성스토어 홍대에서 운영한다.이번 '갤럭시 스튜디오'는 방문객이 '갤럭시 S26 울트라'와 자신이 사용 중인 스마트폰을 직접 비교하며 보안·성능·카메라 등 '갤럭시 S26 울트라'에 적용된 혁신 기술을 직관적으로 체험할 수 있도록 구성됐다.먼저, 방문객들은 '갤럭시 S26 울트라'와 자신의 스마트폰을 동일한 각도로 기울여보면서 특정 상황이나 실행 앱에 따라 화면의 측면 시야를 차단해 개인정보 노출을 막아주는 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)' 기능을 비교 체험해 볼 수 있다.또, 체험존에서는 비치된 태블릿에 입력된 보이스피싱 프로그램을 통해 '갤럭시 S26 울트라'와방문객의 스마트폰에 전화를 걸어 실제 피싱 상황을 연출한다.이때 방문객은 모르는 번호로 걸려 온 전화를 사용자 대신 AI가 받아 자동으로 발신자 정보와통화 내용을 요약해 주는 AI 기반 '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능을 자신의 기기와 대조하며 직접 경험할 수 있다.한층 업그레이드된 카메라와 사진 편집 기능을 즐길 수 있는 카메라 체험존에서는 '포토 어시스트(Photo Assist)' 기능을 통해 AI와 자연어로 간편하게 소통하며 사진을 편집하고, '크리에이티브 스튜디오(Creative Studio)'를 활용해 촬영한 사진을 스티커로 제작해 공유해 볼 수 있다.'갤럭시 S26 울트라'와 자신의 스마트폰으로 각각 촬영한 결과물을 비교하며 2억 화소 카메라의 뛰어난 성능을 경험하는 것도 가능하다.이 외에도 삼성전자는 '갤럭시 스튜디오' 방문객에게 새로운 갤럭시 스마트폰의 기능을 이해하기 쉽게 전달하고, 일상 속 편의성을 높여주는 AI 활용법을 안내하기 위해 '갤럭시 AI 라이브 쇼'를 운영한다.▲크리에이티브 ▲프라이버시 두 가지 테마로 구성된 '갤럭시 AI 라이브 쇼'는 약 15분간 하루총 10회 이상 진행되며 별도 사전 신청 없이도 참여할 수 있다.한편, 삼성전자는 삼성 강남 1층 외벽의 대형 LED 디지털 파사드를 통해 '포토 어시스트'기능으로 감각적인 사진이 완성되는 과정도 선보인다.삼성전자 한국총괄 장소연 부사장은 "새롭게 오픈한 '갤럭시 스튜디오'는 방문객이 자신의스마트폰과 직접 비교하며 '갤럭시 S26 울트라'의 차별화된 성능을 직관적으로 경험할 수있도록 기획한 공간"이라며, "이곳에서 '갤럭시 S26 울트라'만의 놀라운 하드웨어 경쟁력과AI 사용성을 만나보시길 바란다"고 말했다.