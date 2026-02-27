불가리, 베니스 비엔날레 독점 파트너십 체결… 2026년 로터스 강의 신작 전격 공개

로만 하이 주얼러 불가리가 세계 최고의 권위를 자랑하는 베니스 비엔날레 국제 미술전(La Biennale di Venezia)과 손을 잡고 예술 후원의 새로운 지평을 연다. 불가리는 오는 2030년까지 향후 세 차례에 걸쳐 베니스 비엔날레의 독점 파트너로 참여하며, 메종이 추구해온 창조적 자유와 문화적 대화의 가치를 전 세계에 알릴 예정이다.이번 파트너십의 첫 주요 행보로 불가리는 2026년 개최될 제61회 베니스 비엔날레에서 한국계 캐나다 작가 로터스 강(Lotus L. Kang)의 대형 신작을 선보인다. 자르디니(Giardini) 공원 내 스파치오 에세드라(Spazio Esedra)에 위치한 불가리 파빌리온을 위해 특별 제작되는 이번 커미션 설치 작품은 ‘되어감(becoming)’이라는 화두를 공간적으로 구현하며, 작가 특유의 비선형적 시간관과 유기적 조형미를 보여줄 것으로 기대를 모으고 있다.로터스 강은 그동안 환경에 반응하는 감광 필름과 고정되지 않은 재료를 활용해 비영속성과 기억, 문화적 유산을 시적으로 탐구해온 작가다. 불가리의 이번 전시는 코요 쿠오(Koyo Kouoh)가 기획하는 ‘인 마이너 키(In Minor Keys)’ 프로젝트의 일환으로, 장인정신과 현대 예술의 섬세한 조화를 통해 메종의 예술적 비전을 구체화할 계획이다.불가리의 이러한 행보는 “창작을 지원하는 일은 곧 자유를 지지하는 일”이라는 브랜드의 오랜 신념에서 비롯되었다. 불가리는 그간 베니스 두칼레 궁전의 ‘황금 계단(Scala d’Oro)’ 복원과 로마 스페인 계단, 카라칼라 욕장의 모자이크 복원 등 인류의 문화유산을 보존하는 데 앞장서 왔다. 특히 2024년 설립된 ‘폰다치오네 불가리(Fondazione Bvlgari)’를 통해 로마 국립 21세기 현대미술관(MAXXI)과 ‘막시 불가리 프라이즈’를 운영하는 등 동시대 예술가들을 위한 실질적인 지원 체계를 구축하고 있다.라우라 부르데제(Laura Burdese) 불가리 부사장은 “이번 파트너십은 예술을 후원하고 혁신과 아름다움을 전달하는 보편적 언어를 탐구하겠다는 불가리의 의지를 담고 있다”며, “창조성이 지닌 힘을 기리는 동시에 예술적 탁월함을 향한 메종의 헌신을 다시 한번 강조하는 기회가 될 것”이라고 밝혔다. 과거의 지식과 현대의 혁신을 결합해 새로운 언어를 창출해온 불가리는 이번 베니스 비엔날레와의 동행을 통해 단순한 주얼리 브랜드를 넘어, 시대를 초월한 예술의 후원자이자 동반자로서의 입지를 더욱 공고히 할 전망이다.양정원 기자 neiro@hankyung.com