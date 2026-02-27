팀버랜드 X 아워레가시, '장인정신과 현대미' 담은 6인치 부츠 출시

글로벌 라이프스타일 아웃도어 브랜드 '팀버랜드(Timberland)'가 스웨덴의 컨템포러리 브랜드 '아워레가시(Our Legacy)'와 손잡고 특별한 ‘6인치 부츠’ 협업 모델을 선보인다.아워레가시는 매 시즌 진보적인 테마를 통해 글로벌 팬덤을 형성해온 브랜드로, 익숙함과 낯설음의 경계에서 독창적인 미학을 탐구해왔다. 이번 협업 역시 이러한 브랜드 철학을 투영해 팀버랜드의 상징적인 실루엣을 아워레가시만의 감각으로 재해석하며 기능과 디자인의 완벽한 균형을 구현했다.이번 협업 제품은 프리미엄 호윈®(Horween®) 가죽에 페블 마감을 적용해 클래식한 디자인에 깊이 있는 질감을 더한 것이 특징이다. 정교하게 조정된 프로필로 세련된 실루엣을 완성했으며, 피로 방지 탈착식 풋베드를 탑재해 장시간 착용 시에도 탁월한 쿠션감을 제공한다. 특히 고어텍스 멤브레인으로 방수 기능을 확보하고 거친 비브람®고무 아웃솔을 적용해 어떤 지형에서도 안정적인 접지력을 발휘한다.디테일 면에서도 완성도를 높였다. 이물질 유입을 방지하는 거셋 텅(Gusseted Tongue) 구조와 협업 브랜딩 디보싱 디테일, 내구성이 뛰어난 듀폰 타슬란® 슈레이스를 적용해 협업의 가치를 강조했다.팀버랜드와 아워레가시의 협업 부츠는 온·오프라인을 통해 순차적으로 발매된다. 온라인은 2월 27일 오후 7시 팀버랜드 공식 홈페이지에서 단독 공개되며, 오프라인에서는 롯데월드몰 팀버랜드 매장에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다.양정원 기자 neiro@hankyung.com