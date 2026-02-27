팀버랜드 X 아워레가시, '장인정신과 현대미' 담은 6인치 부츠 출시

이번 협업 제품은 프리미엄 호윈®(Horween®) 가죽에 페블 마감을 적용해 클래식한 디자인에 깊이 있는 질감을 더한 것이 특징이다. 정교하게 조정된 프로필로 세련된 실루엣을 완성했으며, 피로 방지 탈착식 풋베드를 탑재해 장시간 착용 시에도 탁월한 쿠션감을 제공한다. 특히 고어텍스 멤브레인으로 방수 기능을 확보하고 거친 비브람®고무 아웃솔을 적용해 어떤 지형에서도 안정적인 접지력을 발휘한다.
디테일 면에서도 완성도를 높였다. 이물질 유입을 방지하는 거셋 텅(Gusseted Tongue) 구조와 협업 브랜딩 디보싱 디테일, 내구성이 뛰어난 듀폰 타슬란® 슈레이스를 적용해 협업의 가치를 강조했다.
팀버랜드와 아워레가시의 협업 부츠는 온·오프라인을 통해 순차적으로 발매된다. 온라인은 2월 27일 오후 7시 팀버랜드 공식 홈페이지에서 단독 공개되며, 오프라인에서는 롯데월드몰 팀버랜드 매장에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다. 양정원 기자 neiro@hankyung.com
