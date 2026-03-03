구찌·애플 출신 박지나,맥킨지 파트너로 승진

글로벌 컨설팅사 맥킨지앤드컴퍼니(McKinsey & Company)는 박지나 신임 파트너를 승진 임명했다고 3일 밝혔다.박 신임 파트너는 맥킨지 한국오피스에서 소비재 및 유통 분야를 이끄는 전문가로, 특히 패션·뷰티·럭셔리 산업 전반에 걸쳐 폭넓은 경험을 보유하고 있다. 국내외 주요 소비재 기업을 대상으로 ▲중장기 성장 전략 수립 ▲옴니채널 및 리테일 트랜스포메이션 ▲브랜드 포트폴리오 전략 고도화 ▲가격·프로모션 전략 정교화 ▲고객 데이터 기반 마케팅 및 CRM 혁신 ▲운영 효율화 및 조직 변화 프로그램 등 다양한 프로젝트를 수행해 왔다.박 파트너는 컨설팅 이전에 글로벌 브랜드 현장에서 전략 및 사업 운영을 담당하며 실무 경험을 쌓았다. 구찌(Gucci)와 애플(Apple) 등에서 전략 및 사업 운영을 맡아 글로벌 시장에서의 브랜드 확장과 운영 고도화 프로젝트에 참여했다. 또한 뷰티 브랜드를 창업해 대표로 활동하며 브랜드 전략 수립과 사업 확장을 직접 이끌었다.학력으로는 서울대학교 경제학과를 졸업했으며, 미국 켈로그 경영대학원(Kellogg School of Management)에서 MBA 학위를 취득했다.맥킨지 한국오피스는 “박지나 파트너는 소비재 산업에 대한 전략적 통찰과 현장 실행 경험을 겸비한 리더”라며 “기업의 디지털 전환과 글로벌 확장을 견인하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.이번 파트너 승진은 국내 소비재·유통 산업의 구조적 전환과 글로벌 경쟁 심화 속에서 전략 컨설팅 수요가 확대되는 흐름을 반영한 인사로 평가된다. 업계는 박 파트너가 디지털 기반의 고객 전략과 리테일 혁신 분야에서 차별화된 전문성을 발휘할 것으로 보고 있다.