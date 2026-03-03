구찌의 새로운 서막…뎀나가 그린 ‘프리마베라’의 유연한 혁명

구찌가 지난 2월 27일(현지 시각), 밀란 패션위크에서 아티스틱 디렉터 뎀나(Demna)의 데뷔를 알리는 첫 번째 쇼를 성황리에 마쳤다. 이번에 공개된 ‘구찌 프리마베라(Gucci Primavera)’ 컬렉션은 다양한 정체성과 드레스 코드를 관통하며, 구찌가 단순한 브랜드를 넘어 동시대 문화를 엮어내는 거대한 ‘문화적 접점’임을 증명했다.고전적인 대리석 조각상들로 가득 찬 기념비적인 쇼 장은 뎀나가 하우스를 바라보는 숭고한 시각을 공간적으로 시각화한 무대였다. 사운드 연출 또한 파격적이었다. 서로 다른 다섯 가지 장르의 음악을 병치해 하나의 정교한 하모니로 완성하며, 시각과 청각을 아우르는 뎀나만의 공감각적 비전을 드러냈다.이번 컬렉션의 핵심 키워드는 ‘새로운 의복 어휘’다. 신체의 유연한 움직임을 방해하지 않는 가벼움과 편안함, 그리고 인체 구조를 면밀히 반영한 실루엣이 런웨이를 수놓았다. 특히 봉제선이 없는 심리스(Seamless) 공법과 열 처리를 통한 매끄러운 가장자리 마감, 정교한 곡선형 헴 라인은 구찌의 고도화된 테크놀로지와 미학적 감각이 만난 결과물이었다.쇼의 시작을 알린 것은 유연한 화이트 패브릭의 심리스 미니 드레스였다. 이어 동일한 재킷을 스커트, 레깅스, 트라우저와 매치하며 오피스에서 바(bar)로 이어지는 현대인의 라이프스타일을 유연하게 포착해냈다. 액체처럼 흐르는 테일러링과 스트리트웨어의 자유분방함이 섞인 로우컷 재킷 등은 뎀나 특유의 동시대적 감각을 고스란히 담아냈다.뎀나의 실험 정신은 새로운 형태의 의복에서 정점을 찍었다. 트랙 슈트와 드레스를 결합한 ‘트랙드레스’, 상의와 재킷이 하나로 통합된 ‘울트라-핏 가먼트’는 의복의 고정관념을 뒤흔들었다. 또한 스포츠카의 날렵한 유선형을 닮은 슈즈와 르네상스적 신체미를 극대화한 ‘아도니스 룩’, 고대 그리스의 우아함을 담은 드레이프 가운은 과거와 미래를 잇는 구찌의 새로운 미학을 완성했다.하우스의 아이콘인 ‘구찌 뱀부 1947’은 한층 슬림하고 모던하게 재해석되었으며, 아카이브에서 영감을 받은 ‘미노디에르 클러치’는 실용적인 수납력을 더해 현대적인 쓰임새를 갖췄다. 슈즈 라인에서는 농구화의 실루엣과 모카신의 편안함을 결합한 스니커즈, 단단함을 덜어내고 유연함을 더한 로퍼가 주목받았다.런웨이의 무게감 또한 압도적이었다. 에밀리 라타이코프스키, 비토리아 세레티 등 톱모델들의 워킹에 이어 전설적인 케이트 모스가 피날레를 장식하며 쇼의 역사적인 순간을 완성했다. 현장에는 구찌의 엠버서더인 박재범, 박규영, 스트레이 키즈 리노를 비롯해 에스파 닝닝, 데미 무어, 패리스 힐튼 등 글로벌 셀러브리티들이 참석해 뎀나가 이끄는 구찌의 새로운 여정에 찬사를 보냈다.양정원 기자 neiro@hankyung.com