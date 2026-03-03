에이수스코리아 사진 제공

젠북 A16 자브리스키 베이지(에이수스코리아 사진 제공)

젠북 A14 아이슬란드 그레이(에이수스코리아 사진 제공)

에이수스(ASUS)가 특허 혁신 소재인 ‘세랄루미늄™’을 적용한 초경량 AI PC 신제품 ‘젠북 A14’와 ‘젠북 A16’을 출시한다.젠북 A14 및 A16은 초경량 휴대성과 프리미엄 내구성, 차세대 AI 성능을 결합한 ‘코파일럿+ PC(Copilot+ PC)’다. 이동이 잦은 직장인부터 대학생까지 폭넓은 사용자층을 겨냥했다. 두 모델에 적용된 세랄루미늄™은 세라믹의 강도와 알루미늄의 가공성을 결합한 혁신 소재로, 높은 내구성과 스크래치 저항성을 제공하면서도 자연스러운 색감을 구현해 디자인의 완성도를 높였다.젠북 A16은 16인치 대화면을 탑재하고도 약 1.2kg의 무게를 구현한 것이 특징이다. 3K 해상도와 120Hz 주사율을 지원하는 ‘ASUS 루미나 OLED’를 통해 선명한 화질과 부드러운 화면 전환을 선사한다. 70Wh 대용량 배터리를 장착해 최대 22시간 이상 사용이 가능하며, 18코어 기반 ‘퀄컴 스냅드래곤® X2 엘리트 익스트림’ 프로세서를 탑재해 고성능 AI 작업과 멀티태스킹에서 뛰어난 전력 효율을 보여준다. 색상은 자브리스키 베이지로 출시된다.젠북 A14는 약 990g의 무게로 휴대성을 극대화했다. 최신 18코어 퀄컴 스냅드래곤® X2 엘리트 프로세서를 탑재해 강력한 AI 성능을 제공하며, WUXGA 해상도의 ASUS 루미나 OLED를 적용했다. 특히 70Wh 배터리를 기반으로 최대 33시간 이상 지속되는 배터리 성능이 강점이다. 젠북 A16과 마찬가지로 밀리터리 등급 내구성 설계를 충족하며, 색상은 자브리스키 베이지와 아이슬란드 그레이 두 가지로 구성됐다.신제품은 오는 10일(화)부터 정식 예약 판매를 시작하며 에이수스 공식 온라인스토어를 비롯해 네이버, G마켓, 옥션, 11번가 등 주요 온라인 마켓에서 구매할 수 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com