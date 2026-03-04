신제품 토부 소파(유앤어스 사진 제공)

토탈 리빙 큐레이션 기업 유앤어스(YOUANDUS)가 이탈리아 가구 브랜드 ‘Porro(뽀로)’의 신제품 토부(Tobu) 소파 출시를 기념해 사전 예약 프로모션과 현대백화점 무역센터점 팝업 행사 를 진행한다.토부 소파는 디자이너 프란체스코 로타(Francesco Rota)가 디자인한 신제품으로, 바닥에 낮게 자리하는 독특한 구조를 통해 절제된 우아함과 안정감을 동시에 드러낸다. 커버링 또는 바니시 마감이 가능한 베이스 위에, 기울어진 세미 리지드(semi-rigid) 가죽 또는 패브릭 등받이를 적용해 부드러운 움직임의 감각을 표현했다. 3인·4인 구성은 물론, 팔걸이가 없는 중앙·엔드 모듈을 활용한 오픈 및 코너 버전 등 다양한 조합이 가능하다. 는 사전 예약 프로모션과 현대백화점 무역센터점 팝업, 두 가지 프로그램으로 구성된다. 5월 30일까지 진행되는 사전 예약 프로모션은 신제품 토부 소파를 포함한 주요 아이템을 사전 예약한 고객을 대상으로 진행되며 우선 출고 혜택과 최대 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.한편, 유앤어스는 오는 6월 현대백화점 무역센터점에서 팝업 행사 를 진행할 예정이다. 팝업은 ‘공간과 사람, 브랜드와 일상을 새롭게 연결(link)’한다는 콘셉트 아래, 일상 속 공간의 가치를 새롭게 경험할 수 있는 장소로 구성할 계획이다. 토부 소파를 비롯한 아이코닉 아이템을 직접 경험할 수 있으며 팝업 기간 중 현장 구매 고객을 위한 단독 프로모션 및 사은품 혜택도 마련된다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com