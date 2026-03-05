신한은행, ‘신한 Premier AMP’ 1기 개강식 진행

신한은행은 지난 3일 서울시 강남구 소재 ‘신한 Premier Hall 청담’에서 우수 고객을 대상으로 한 종합 자산관리 교육 과정 ‘신한 Premier AMP(Advanced Management Program)’ 1기 개강식을 진행했다.‘신한 Premier AMP’는 투자전략, 세무, 부동산, 포트폴리오 관리 등 자산관리 영역 전반을 다루는 12주 교육 과정이다. 고객의 생애주기 전반에 걸친 자산관리 로드맵을 설계할 수 있도록 신한은행과 신한투자증권의 자산관리 전문가 그룹인 ‘신한 Premier 패스파인더’ 소속 전문가들이 강의를 진행한다.이번 과정은 ‘신한 Premier 패스파인더 Path #10’의 핵심 콘텐츠를 기반으로 강의를 구성한 것이 특징이다. ‘신한 Premier 패스파인더 Path #10’은 올해 1월 출시된 자산관리 솔루션 패키지로, 실제 자산가 고객들이 겪는 고민과 의사결정 상황을 10가지 직관적인 유형으로 체계화해 솔루션을 제공한다. 고객이 ▲가업 승계 ▲지분 매각 ▲부동산 거래 등 자신의 상황에 맞는 ‘Path’를 선택하면 해당 영역에 최적화된 ‘신한 Premier 패스파인더’ 전문가들이 팀을 구성해 세미나 및 컨설팅을 제공한다.개강 첫날에는 과정 소개와 오건영 신한 Premier 패스파인더 단장의 ‘2026 글로벌 매크로 인사이트’ 강의가 진행됐다. 이후 매주 화요일 ‘신한 Premier Hall 청담’에서 ▲국내외 주식 투자 전략 ▲절세 전략 ▲연금을 활용한 자산관리 ▲부동산 투자 인사이트 등 각 분야의 패스파인더 전문위원들의 강의가 이어질 예정이다.신한 Premier 관계자는 “신한 Premier AMP는 고객이 자산관리 핵심 주제를 체계적으로 이해하고, 자신만의 로드맵을 점검·설계하는 데 도움을 드리고자 준비한 프로그램이다”며 “앞으로도 교육과 컨설팅을 연계한 전문 프로그램을 확대해 차별화된 자산관리 경험을 제공하겠다”고 말했다.