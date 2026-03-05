인천의 여름 다시 달군다… ‘2026 인천펜타포트 락 페스티벌’ 7월 31일 개최

대한민국 대표 음악 축제인 ‘인천펜타포트 락 페스티벌’이 올해도 인천 송도에서 열린다.인천광역시는 인천관광공사, 경기일보와 함께 ‘2026 인천펜타포트 락 페스티벌(Incheon Pentaport Rock Festival 2026)’을 오는 7월 31일부터 8월 2일까지 3일간 인천 송도달빛축제공원에서 개최한다고 5일 밝혔다.올해 페스티벌은 ‘이동(MOVEMENT)’을 주제로 음악이 무대라는 공간을 넘어 사람과 도시, 나아가 아시아 전역으로 확장되는 역동적인 흐름을 담아낼 예정이다. 단순한 공연 중심의 축제를 넘어 국내외 뮤지션과 음악 산업 관계자들이 교류하는 플랫폼 역할도 강화한다.주최 측은 인천에서 시작된 음악적 에너지가 아시아 음악 생태계 전반으로 확장될 수 있도록 네트워크 허브 역할을 수행하겠다는 계획이다.축제 운영 측면에서도 관람 환경 개선에 초점을 맞춘다. 입·퇴장 동선을 효율적으로 설계해 관람객 이동 편의를 높이고, 교통 및 주차 공간을 분산 운영해 현장 혼잡도를 줄일 예정이다. 또한 여름철 기상 상황에 대비한 대응 시설을 확충하고 전문 의료 및 안전 관리 체계를 강화해 보다 안전하고 쾌적한 관람 환경을 마련한다.이와 함께 외국인 관람객을 위한 관광 정보 제공과 다양한 홍보 채널 운영을 통해 글로벌 문화관광축제로서의 브랜드 경쟁력도 강화할 계획이다.한편, ‘2026 인천펜타포트 락 페스티벌’ 관련 자세한 정보는 공식 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.