W 쿠알라룸푸르, 한국인 관광객 맞춤형 서비스 및 미식 프로그램 강화

메리어트 인터내셔널 산하 W 쿠알라룸푸르가 '2026 말레이시아 방문의 해'를 대비해 한국인 여행객을 위한 전용 프로그램을 확대 운영한다.지난해 말레이시아를 찾은 한국인 관광객이 약 55만 명을 기록하는 등 한국 시장의 중요성이 커짐에 따라, 호텔 측은 장기 체류와 미식을 선호하는 한국인 투숙객의 특성을 고려해 서비스 체계를 개편했다.우선 라운지인 'W 리빙룸'에서는 현지 전통 바틱 문양을 활용한 공간 기획과 함께 오는 11월까지 샴페인 브랜드 뵈브 클리코와의 협업 팝업을 진행한다. 페트로나스 트윈 타워 인근에 위치한 루프톱 'WET Deck'은 주간 수영장과 야간 소셜 라운지로 구분 운영하며 현지 조망권을 활용한 프로그램을 선보인다.식음료 시설인 광동 요리 레스토랑 '옌'과 올데이 다이닝 '플록'은 각각 무제한 딤섬 코스와 현지 전통 뷔페인 '바자르 센자'를 운영해 현지 식문화를 제공한다. 또한 현지 정보 전문가인 'W 인사이더'를 통해 개별 투숙객의 선호도에 맞춘 축제 및 공연 정보를 1대1로 안내하는 서비스를 도입했다.폴커 부르트 W 쿠알라룸푸르 총지배인은 한국인 여행객의 취향을 반영해 현지 문화를 체험할 수 있는 미식과 라이프스타일 콘텐츠를 지속적으로 보완해 나갈 계획이라고 설명했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com