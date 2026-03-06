결혼정보회사 듀오 "결혼비용 평균 3억 8천…10쌍 중 6쌍 결혼식 줄인다”
결혼정보회사 듀오(대표 박수경)가 최근 2년 내 결혼한 신혼부부 1,000명을 대상으로 조사한 ‘결혼비용 보고서’를 공개했다. 조사 결과, 신혼부부 총 결혼비용은 평균 3억 8,113만원으로 집계됐다.

세부 항목은 주택 3억 2,201만원, 혼수 1,445만원, 예식홀 1,460만원, 신혼여행 763만원, 예단 1,030만원, 예물 588만원, 웨딩패키지(스튜디오·드레스·메이크업) 471만원, 이바지 155만원 순이었다. 특히 신혼집 마련 비용은 전년 대비 약 2,000만원 상승한 3억 2,201만원으로, 서울이 3억 8,464만원으로 가장 높았다.

결혼 비용 부담률은 남성이 59.4%, 여성이 40.6%로 나타났으며, 주택 부담률은 남성 62.5%, 여성 37.5% 수준이었다. 신혼 주거 형태는 자가 41.1%, 전세 40.4%, 월세 9.3%, 반전세 6%였으며, 주택 유형은 아파트가 81.7%를 차지했다.

주택을 제외한 결혼 준비 비용은 평균 5,912만원이었다. 예식비용은 예식홀과 웨딩패키지를 합쳐 1,931만원, 혼수·신혼여행·예단·예물·이바지 등 기타 비용은 3,981만원이었다. 신혼여행 비용은 전년 대비 6.7% 상승했으며, 고비용 허니문 비중이 증가한 것으로 나타났다.

결혼 준비에서 가장 많이 지출된 항목은 예식홀(37.2%), 혼수(33.8%), 신혼여행(19.6%) 순이었으며, 비용을 줄이고 싶은 항목으로 남성은 웨딩패키지(30%), 이바지(17.4%), 예물(14.8%)을, 여성은 이바지(33.4%), 예단(21.4%), 웨딩패키지(18.6%)를 꼽았다. 비용 부담 때문에 결혼 준비 항목을 생략하기 어려운 이유로는 ‘전통적인 결혼 절차 고착화’(40.6%)와 ‘양가 부모의 전통적 관념’(26.3%)이 주로 작용했다.
작은 결혼식에 대해서는 응답자의 91.9%가 긍정적이었다. 평균 비용은 895만원으로, 기존 예식비용 1,931만원 대비 약 1,036만원을 절약할 수 있는 수준이다. 전체 응답자의 59.6%는 “다시 결혼식을 준비한다면 비용을 최소화할 것”이라고 답했다.

한편, 전체 신혼부부의 49%는 부모 도움 없이 자립 결혼이 가능하다고 인식했으며, 일부 도움으로 가능하다는 응답 22%, 대부분 도움 필요 19.2%, 절대 불가능 9.8%로 집계됐다. 특히 '절대 불가능' 응답은 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.

결혼정보업체 듀오 관계자는 "최근 신혼부부들은 노웨딩, 전·월세 신혼생활 등 현실적 방식을 선택하는 경우가 늘고 있으며, 과거처럼 형식에 맞추기보다는 두 사람의 생활 방식과 가치관에 맞춘 결혼 준비가 확대되는 추세"라고 설명했다.

조사는 2025년 11월 4일부터 11월 12일까지 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.10%p다.

김민주 기자 minjoo@hankyung.com