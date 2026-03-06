결혼정보회사 듀오 "결혼비용 평균 3억 8천…10쌍 중 6쌍 결혼식 줄인다”

결혼정보회사 듀오(대표 박수경)가 최근 2년 내 결혼한 신혼부부 1,000명을 대상으로 조사한 ‘결혼비용 보고서’를 공개했다. 조사 결과, 신혼부부 총 결혼비용은 평균 3억 8,113만원으로 집계됐다.세부 항목은 주택 3억 2,201만원, 혼수 1,445만원, 예식홀 1,460만원, 신혼여행 763만원, 예단 1,030만원, 예물 588만원, 웨딩패키지(스튜디오·드레스·메이크업) 471만원, 이바지 155만원 순이었다. 특히 신혼집 마련 비용은 전년 대비 약 2,000만원 상승한 3억 2,201만원으로, 서울이 3억 8,464만원으로 가장 높았다.결혼 비용 부담률은 남성이 59.4%, 여성이 40.6%로 나타났으며, 주택 부담률은 남성 62.5%, 여성 37.5% 수준이었다. 신혼 주거 형태는 자가 41.1%, 전세 40.4%, 월세 9.3%, 반전세 6%였으며, 주택 유형은 아파트가 81.7%를 차지했다.주택을 제외한 결혼 준비 비용은 평균 5,912만원이었다. 예식비용은 예식홀과 웨딩패키지를 합쳐 1,931만원, 혼수·신혼여행·예단·예물·이바지 등 기타 비용은 3,981만원이었다. 신혼여행 비용은 전년 대비 6.7% 상승했으며, 고비용 허니문 비중이 증가한 것으로 나타났다.결혼 준비에서 가장 많이 지출된 항목은 예식홀(37.2%), 혼수(33.8%), 신혼여행(19.6%) 순이었으며, 비용을 줄이고 싶은 항목으로 남성은 웨딩패키지(30%), 이바지(17.4%), 예물(14.8%)을, 여성은 이바지(33.4%), 예단(21.4%), 웨딩패키지(18.6%)를 꼽았다. 비용 부담 때문에 결혼 준비 항목을 생략하기 어려운 이유로는 ‘전통적인 결혼 절차 고착화’(40.6%)와 ‘양가 부모의 전통적 관념’(26.3%)이 주로 작용했다.작은 결혼식에 대해서는 응답자의 91.9%가 긍정적이었다. 평균 비용은 895만원으로, 기존 예식비용 1,931만원 대비 약 1,036만원을 절약할 수 있는 수준이다. 전체 응답자의 59.6%는 “다시 결혼식을 준비한다면 비용을 최소화할 것”이라고 답했다.한편, 전체 신혼부부의 49%는 부모 도움 없이 자립 결혼이 가능하다고 인식했으며, 일부 도움으로 가능하다는 응답 22%, 대부분 도움 필요 19.2%, 절대 불가능 9.8%로 집계됐다. 특히 '절대 불가능' 응답은 전년 대비 감소한 것으로 나타났다.결혼정보업체 듀오 관계자는 "최근 신혼부부들은 노웨딩, 전·월세 신혼생활 등 현실적 방식을 선택하는 경우가 늘고 있으며, 과거처럼 형식에 맞추기보다는 두 사람의 생활 방식과 가치관에 맞춘 결혼 준비가 확대되는 추세"라고 설명했다.조사는 2025년 11월 4일부터 11월 12일까지 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.10%p다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com