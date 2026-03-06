우리금융, 미국커뮤니케이션연맹 ESG 뱅킹부문 대상 수상

우리금융그룹이 지난해 6월 발간한 지속가능경영보고서가 세계적인 권위의‘2024/25 LACP 비전 어워드’ 뱅킹부문에서 대상(Platinum)을 수상하며 ESG경영 성과를 인정 받았다고 6일 밝혔다.‘LACP 비전 어워드’는 세계적 마케팅 조사기관인 미국커뮤니케이션연맹(LACP)*이 주관하는 글로벌 시상식으로, 포츈 500대 기업을 비롯한 전 세계 1,000여 개 기업과 정부기관 등이 발간한 지속가능경영보고서 등을 평가해 수상작을 선정한다.우리금융그룹은 △보고서 서술(Report Narrative) △재무 정보(Report Financials) △메시지 명확성(Message Clarity) 등 총 8개 평가항목 중 7개 항목에서 만점을 획득하며 100점 만점에 99점을 기록해 뱅킹 부문 최고 수준의 평가를 받았다.이번 보고서는 투자자와 이해관계자의 정보 요구에 부응해 ISSB(International Sustainability Standards Board) 공시기준을 반영했다. 특히 △기후변화 리스크관리 △ESG성과 정량화 △ 내부통제 혁신 등을 구체화해 공시의 투명성과 신뢰도를 높였다.우리금융그룹 임종룡 회장은 “ESG 성과 확산 노력이 국제적으로 인정받아 뜻깊다”며 “정부 및 국제 공시 기준에 적극 대응하고, 지속가능경영보고서를 통해 보다 체계적이고 고도화된 공시체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다