아파트 규제 집중에 시장 온도차…마곡 오피스텔 '롯데캐슬 르웨스트' 관심

롯데건설이 서울 강서구 마곡도시개발사업지구 CP2블록에 공급하는 롯데캐슬 르웨스트의 분양을 진행한다고 밝혔다. 지하 6층-지상 15층, 5개 동 규모의 복합 주거단지로, 오피스텔 전용 45-103㎡ 총 876실과 판매시설, 업무시설, 부대시설 등으로 구성됐다.입지는 지하철 5호선 마곡역과 9호선-공항철도 마곡나루역을 이용할 수 있는 트리플 역세권에 해당한다. 단지 지하 2층에 연결 통로가 마련돼 강남, 여의도, 광화문 등으로의 이동이 용이하고 김포공항까지는 차량으로 10분, 인천국제공항까지는 30-40분 거리로 이동에 적합한 환경도 갖췄다.배후 수요로는 도보권의 마곡산업단지가 꼽힌다. 현재 마곡지구에는 IT, BT, NT, GT 등 연구개발 분야의 국내외 기업 200여 곳이 입주 계약을 마쳤으며, LG사이언스파크, 롯데, 코오롱 등이 입주를 완료한 상태다.생활 인프라는 마곡 마이스(MICE) 복합단지 내 상업시설과 트레이더스 마곡점, LG아트센터, 이대서울병원 등이 인접해 있다. 또한 약 50만㎡ 규모의 서울식물원과 근린공원도 인근에 위치해 있다.내부는 1.5룸부터 3룸까지 다양한 평면을 적용해 가구 구성원에 따른 선택 폭을 넓혔다. 전용 69㎡ 타입은 3베이(bay) 판상형 구조를 채택했으며, 전용 91㎡ 타입은 3면 개방 타워형 설계를 적용했다. 현관 중문, 전기오븐, 세탁기, 건조기, 김치냉장고 등 가전제품이 제공되는 풀 퍼니시드 시스템이 적용됐다.커뮤니티 시설은 지상 2층과 지하 2층에 배치됐다. 맘스라운지, 키즈카페, 스터디룸, 라이브러리 등 교육-휴게 시설과 피트니스, 실내골프클럽, GX룸 등 운동시설이 함께 조성됐다.한편, 최근 정부가 다주택자에 대한 세제와 금융 규제를 예고하면서, 서울과 경기 등 수도권 아파트 시장에 규제가 집중될 것이라는 관측이 나온다.실제로 다주택자 양도소득세 중과를 재개하는 소득세법 시행령 개정안에 따라, 오는 5월 9일부터 조정대상지역 내 주택을 매도하는 다주택자에게는 양도차익 기준 최고 75%의 중과세율이 적용될 예정이다. 아울러 금융당국이 규제지역 내 아파트 보유 다주택자의 주택담보대출 만기 연장을 제한하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.반면 오피스텔 등 비아파트 시장은 상대적으로 규제 영향이 적을 것이라는 분석이 제기된다. 실수요 비중이 높은 시장 특성상 과도한 규제가 임대 공급 위축으로 이어질 수 있어, 아파트 대비 정책 불확실성이 낮다는 설명이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com