반클리프 아펠, 잠실에 펼쳐지는 동화 같은 정원... ‘스프링 이즈 블루밍’ 개최

프랑스 하이 주얼리 및 워치 메종 반클리프 아펠(Van Cleef & Arpels)이 오는 3월 27일부터 4월 12일까지 서울 잠실 롯데월드타워 월드파크에서 ‘스프링 이즈 블루밍(Spring is Blooming)’ 행사를 개최하며 봄의 시작을 알린다.지난 해에 이어 다시 한번 잠실을 찾은 이번 행사는 메종이 가장 사랑하는 계절인 봄의 도래를 기념하기 위해 기획되었다. 방문객들은 도심 속 바쁜 일상을 잠시 벗어나 나비와 새가 날아다니고 꽃이 만개한 동화 속 세계와 같은 아름다운 정원을 마주하게 된다.이번 정원은 2018년부터 메종의 크리에이티브 파트너로 활동해 온 프랑스 아티스트 샬롯 가스토(Charlotte Gastaut)와 함께했다. 샬롯은 궁정 드레스의 소재인 실크에서 영감을 얻어 특유의 파스텔 톤과 섬세한 디테일이 살아있는 일러스트레이션으로 정원을 완성했다. 정원 곳곳에는 휴식을 위한 그네와 벤치, 중앙을 가로지르는 다리 등 감각적인 조형물이 어우러져 봄의 생명력을 가득 담아냈다.다양한 참여형 프로그램도 마련된다. 매 주말에는 8세 이상 어린이와 성인을 대상으로 한 예약제 워크샵이 운영된다. 봄꽃 화관 만들기, 미니 정원 조성, 화분 꾸미기, 스프링 참 아뜰리에 등 봄의 정취를 직접 체험할 수 있는 풍성한 시간이 준비돼 있다. 현장 방문객에게는 선착순으로 씨앗 카드와 봄 타투 스티커를 증정해 특별한 즐거움을 더할 예정이다.행사는 3월 27일부터 4월 12일까지 진행되며, 매 주말 운영되는 워크샵은 3월 20일 오후 2시부터 카카오 예약 시스템을 통해 선착순으로 신청할 수 있다. 행사에 관한 보다 자세한 정보는 반클리프 아펠 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.양정원 기자 neiro@hankyung.com