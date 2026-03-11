혼마골프 사진 제공

혼마골프 사진 제공

혼마골프 사진 제공

프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 프리미엄 라인 ‘베레스 10(BERES 10)’ 시리즈를 선보인다.‘베레스 10’은 일본 사카타 현지 공방에서 이어져 온 장인 정신과 정밀한 기술력을 바탕으로 완성된 혼마의 프리미엄 라인으로 고급스러운 감성과 함께 흔들림 없는 일관성, 정교한 컨트롤, 가벼운 스윙에서도 구현되는 안정적인 퍼포먼스를 동시에 추구한다.‘베레스 10’은 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언으로 구성되며 2스타부터 5스타까지 총 네 가지 등급으로 출시된다. 등급별로 샤프트 설계와 적용 기술을 차별화해 골퍼의 스윙 특성과 취향에 맞는 선택이 가능하도록 설계됐다.특히 이번 시리즈에는 혼마의 아마크(ARMRQ) 플라이트 샤프트를 적용해 임팩트 효율을 높였다. 2~3스타 모델은 버트 쪽에 가까운 킥포인트 설계를 적용해 스윙 타이밍을 보다 수월하게 잡을 수 있도록 했으며, 불필요한 스핀을 억제하고 에너지 손실을 줄여 안정적인 헤드 스피드 가속을 돕는다. 4스타 모델은 킥포인트를 팁(tip) 쪽에 설계해 헤드 스피드를 한층 끌어올렸으며, 최상위 5스타(5S) 등급에는 바이어스 층을 강화해 복원력을 높였다. 이를 통해 비거리와 안정성의 균형을 한층 높인 것이 특징이다.헤드 디자인 역시 눈에 띈다. 19세기 일본 전통 유리 공예인 에도 기리코에서 영감을 받아 정교한 기하학적 패턴과 절제된 미감을 현대적으로 재해석했다.드라이버는 ‘퓨어 스피드 엔진(Pure Speed Engine)’ 콘셉트를 기반으로 풀 티타늄 구조와 후방 무게 중심 설계를 적용해 안정적인 임팩트와 높은 탄도를 구현했다.페어웨이 우드는 반발력을 높인 컵 페이스 구조와 낮은 중심 설계를 적용해 빠른 볼 스피드와 높은 탄도를 구현했으며, 로프트별로 최적화된 무게 중심 배치를 통해 비거리 성능을 강화했다.아이언은 페이스 전면을 감싸는 3D L-컵 페이스와 고밀도 가변 페이스 설계를 적용해 미스 샷 상황에서도 볼 스피드와 탄도의 일관성을 유지하도록 설계됐다.혼마골프 관계자는 “베레스 10은 완벽함을 기준으로 한 럭셔리 퍼포먼스의 진화를 지향한다. 흔들림 없는 일관성과 자신감을 원하는 골퍼를 위해 완성됐다”며 “기술과 미학, 장인 정신이 결합한 베레스만의 가치를 필드 위에서 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com