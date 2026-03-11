세인트프랑, 에스테틱 더마 스킨 선쉴드 출시 30분만에 완판

- 자외선 차단 넘어 노화 흔적. 광노화 케어까지

에스테틱 브랜드 세인트프랑이 더마 라인을 새롭게 선보이며 출시한 신제품 '더마 스킨 선 쉴드'가 판매 오픈 30분 만에 준비된 물량이 완판되며, 소비자들의 높은 관심을 모았다.세인트프랑에 따르면 지난 10일 공식 온라인 채널을 통해 첫 공개된 더마 스킨 선 쉴드는 오픈 직후 주문이 몰리며 약 30분 만에 초도 물량이 모두 소진됐다. 특히 출시 직후 실시간 주문이 이어지며 조기 품절을 기록했다.이번 신제품은 단순한 자외선 차단을 넘어 자외선으로 인한 광노화와 노화의 흔적 케어까지 고려한 더마 콘셉트의 선케어 제품이다. 피부 노화의 주요 원인으로 꼽히는 자외선으로부터 피부를 보호하는 동시에, 피부 탄력과 컨디션 개선을 고려한 에스테틱 스킨케어 접근을 적용했다. 세인트프랑이 지향하는 에스테틱 기반 더마 코스메틱 철학을 바탕으로 자외선 차단과 안티에이징 케어를 동시에 고려한 포뮬러를 통해 전문적인 선케어 솔루션을 제안한다.제품 기획자는 "자외선 차단을 넘은 선케어에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "출시 직후 완판을 기록하며 소비자들의 높은 관심을 확인했다"고 전했다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com