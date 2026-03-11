에이원오토, 봄 맞이 국산차 즉시 출고 프로모션 진행

신차 장기렌트·리스 전문 기업 에이원오토는 계절적 수요 증가에 맞춰 국산차를 중심으로 한 '봄 맞이 즉시 출고 프로모션'을 진행한다고 밝혔다.이번 프로모션은 국산 인기 세단과 SUV 모델을 중심으로 구성되었으며, 빠른 출고가 가능한 차량 라인업을 통해 고객 편의를 높인 것이 특징이다. 적용 차종은 ▲기아 K8 ▲현대 그랜저 ▲기아 K5 ▲기아 쏘렌토 가솔린 ▲기아 니로 등이다.K8과 그랜저는 넓은 실내 공간과 주행 안정성을 바탕으로 개인 및 법인·사업자용 수요가 높은 중대형 세단 모델이다.중형 세단인 K5는 주행 성능과 디자인을 바탕으로 직장인 출퇴근용 차량으로 활용되고 있으며, SUV 라인업에는 실용성에 중점을 둔 쏘렌토 가솔린과 니로가 포함됐다.쏘렌토는 실내 공간과 활용성을 바탕으로 가족 단위 수요가 많으며, 니로는 연비 효율과 차체 크기를 고려해 도심 주행 및 일상용으로 주로 활용된다.에이원오토는 장기렌트와 리스 상품을 통해 초기 비용 부담을 낮추고 고객의 이용 목적에 맞는 맞춤형 조건을 안내한다는 계획이다.관계자는 "봄 시즌은 차량 이용이 증가하는 시기로 차량 교체나 신규 차량 이용을 고려하는 고객 문의가 늘어나는 시기"라며 "빠른 출고가 가능한 인기 차종을 중심으로 고객에게 합리적인 이용 방안을 제시하고 보다 편리한 차량 이용 환경을 제공하기 위해 이번 프로모션을 준비했다"고 전했다.한편 에이원오토는 신차 장기렌트 및 리스 상담을 전문적으로 제공하는 자동차 금융 서비스 기업으로, 다양한 금융사와의 제휴를 통해 고객에게 맞춤형 차량 이용 솔루션을 제공하고 있다.또한 유튜브 채널 '에이원오토 서백로'를 운영하며 매월 실시간으로 변동되는 차량 할인 정보와 자동차 시장 트렌드를 전달하고 고객들과 소통을 이어가고 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com