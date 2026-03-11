'피닉스 리본 골프 토너먼트 2026’ 성료… 베트남 레저 랜드마크로 재도약

대회 기간 중 참가자들은 새롭게 리모델링된 코스 컨디션에 높은 만족감을 드러냈다. 베트남의 수려한 자연경관과 어우러진 코스는 프로와 아마추어 골퍼 모두에게 “도전적이면서도 환상적인 경험”이라는 찬사를 이끌어냈다. 특히 이번 대회는 단순한 스포츠 경기를 넘어선 ‘종합 라이프스타일 축제’로 기획되어 눈길을 끌었다.
주최 측은 미쉐린 셰프들의 미식 체험, 장타 대회 등 엔터테인먼트 존 운영, 코스 내 동굴에서 펼쳐진 DJ 파티 등 차별화된 프로그램을 선보였다. 또한 최첨단 스윙 분석 앱과 실시간 스코어링 시스템을 도입해 운영의 전문성을 높였으며, 플라스틱 사용 최소화 등 친환경(ESG) 운영 방침을 철저히 준수하여 지속 가능한 골프 대회의 새로운 모델을 제시했다.
참빛그룹은 이번 대회의 성공을 발판 삼아 피닉스 골프 리조트를 아시아를 대표하는 복합 레저 랜드마크로 성장시킬 계획이다. 아울러 신규 브랜드 ‘COVE’를 통해 고객들에게 더욱 차별화된 프리미엄 라이프스타일 경험을 제공할 예정이다. 양정원 기자 neiro@hankyung.com
