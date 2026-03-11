'피닉스 리본 골프 토너먼트 2026’ 성료… 베트남 레저 랜드마크로 재도약

참빛그룹의 베트남 법인 CV 리조트가 주최한 ‘피닉스 리본 골프 토너먼트 2026(Phoenix Reborn Golf Tournament 2026)’이 전 세계 골프 관계자들의 뜨거운 관심 속에 지난 3월 1일 성황리에 막을 내렸다.2월 27일부터 사흘간 개최된 이번 대회는 ‘불사조의 부활(Phoenix Reborn)’이라는 테마 아래, 팬데믹 이후 더욱 강력하게 성장한 베트남 골프 산업의 위상을 전 세계에 알리는 계기가 되었다는 평가를 받았다. 이호웅 참빛그룹 회장은 개막식 환영사를 통해 “대회명인 ‘피닉스 리본’은 전설 속 불사조가 불꽃 속에서 새롭게 태어나듯, 지난 세월 베트남 최고의 명문으로 사랑받아 온 피닉스 골프 리조트가 오늘을 기점으로 완전히 새롭게 다시 태어남을 선포하는 것”이라며 대회의 함축적 의미를 강조했다. 이어 “참빛그룹에 베트남은 제2의 고향과도 같다”며 “그랜드 플라자 호텔과 피닉스 리조트는 단순한 사업장을 넘어 한국과 베트남을 잇는 우정의 가교 역할을 지속할 것”이라고 덧붙였다.대회 기간 중 참가자들은 새롭게 리모델링된 코스 컨디션에 높은 만족감을 드러냈다. 베트남의 수려한 자연경관과 어우러진 코스는 프로와 아마추어 골퍼 모두에게 “도전적이면서도 환상적인 경험”이라는 찬사를 이끌어냈다. 특히 이번 대회는 단순한 스포츠 경기를 넘어선 ‘종합 라이프스타일 축제’로 기획되어 눈길을 끌었다.주최 측은 미쉐린 셰프들의 미식 체험, 장타 대회 등 엔터테인먼트 존 운영, 코스 내 동굴에서 펼쳐진 DJ 파티 등 차별화된 프로그램을 선보였다. 또한 최첨단 스윙 분석 앱과 실시간 스코어링 시스템을 도입해 운영의 전문성을 높였으며, 플라스틱 사용 최소화 등 친환경(ESG) 운영 방침을 철저히 준수하여 지속 가능한 골프 대회의 새로운 모델을 제시했다.참빛그룹은 이번 대회의 성공을 발판 삼아 피닉스 골프 리조트를 아시아를 대표하는 복합 레저 랜드마크로 성장시킬 계획이다. 아울러 신규 브랜드 ‘COVE’를 통해 고객들에게 더욱 차별화된 프리미엄 라이프스타일 경험을 제공할 예정이다.양정원 기자 neiro@hankyung.com