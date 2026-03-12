해운대 송정동 32층 복합단지 '엑소디움 시그니처 해운대' 조성

구 송정초 부지에 '엑소디움 시그니처 해운대' 복합단지가 조성된다.부산 해운대구 송정동에 위치한 구 송정초등학교 부지는 송정해수욕장과 해운대 신시가지, 오시리아 관광단지를 연결하는 위치에 자리한 부지다. 장기간 비어 있던 이 부지의 새로운 활용 방안을 두고 논의가 이어져 왔다.이 부지에 들어서는 '엑소디움 시그니처 해운대'는 아파트와 호텔이 결합된 복합단지로 계획됐다. 단지는 부산광역시 해운대구 송정동 349번지 일원에 지하 5층~지상 32층 규모로 조성될 예정이다. 전용면적 59㎡, 84㎡A·B 타입 아파트 324세대와 호텔 400실이 결합된 총 724세대 규모다. 사업 시행은 ㈜수영산업개발이 맡았으며 시공은 대우산업개발이 맡을 예정이다.호텔은 글로벌 호텔 브랜드 윈덤(Wyndham)이 참여하는 것으로 계획됐다. 윈덤은 전 세계 호텔 체인을 운영하는 글로벌 브랜드로, 이번 프로젝트에는 약 400실 규모의 호텔이 포함된다.단지 내부는 주거 공간과 커뮤니티 시설을 함께 구성한 형태로 설계됐다. 인피니티 풀을 비롯해 피트니스센터, 골프연습장, 힐링 카페, 작은 도서관, 어린이집 등 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.입지 측면에서는 송정해수욕장이 도보권에 위치해 있으며 해운대 블루라인파크와 연결되는 그린레일웨이 산책로, 죽도공원 등이 인접해 있다.교통 환경으로는 동해선 송정역이 도보권에 위치해 부산 도심 및 인근 지역으로 이동이 가능하며 지하철 2호선 연장 계획이 논의되고 있다.주변에는 오시리아 관광단지가 위치해 있으며 이케아, 롯데월드 어드벤처 부산, 롯데아울렛 등 상업·문화시설을 이용할 수 있다. 해운대 신시가지의 교육 및 생활 인프라도 인접해 있다.사업 관계자는 "구 송정초 부지는 송정동 내 상징적인 입지로 평가되는 곳으로, 대우산업개발의 시공과 글로벌 호텔 브랜드 윈덤이 결합된 복합단지로 조성될 예정"이라며 "송정 일대 주거 및 관광 인프라와 연계된 주거 환경이 형성될 것으로 기대한다"고 말했다.한편 '엑소디움 시그니처 해운대' 주택홍보관은 부산 해운대구 인근에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com