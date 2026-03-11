- '대전 관평 예미지 어반코어' 최대 10년 거주·12개월 임대료 프리 혜택

- 대덕테크노밸리 직주근접에 풍부한 인프라…

['대전 관평 예미지 어반코어' 전용 84㎡ 거실 전경 사진]

전세 시장의 불안정성이 심화되며 실수요자들의 주거 고민이 깊어지고 있다. 특히 올해는 공급 부족과 세제 변화가 맞물리며 임대차 시장의 지각변동이 예상되는 시기다.실제로 부동산R114에 따르면 올해 전국의 새 아파트 입주 물량은 20만5054가구로 예상된다. 이는 최근 10년 평균 35만가구에 달하던 입주 물량이 거의 3분의 1 수준으로 급감한 것으로 10년 내 최저 수준이라고 볼 수 있다.여기에 지난 2022년부터 이어져 온 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 오는 5월 9일 종료를 앞두고 있다는 점이 시장의 큰 변수로 떠올랐다.유예 기간이 끝나면 다주택자가 집을 팔 때 최고 70~80%에 달하는 세금 폭탄을 맞게 되는데, 이 과정에서 매물을 거둬들이거나 종부세 부담을 임차인에게 전가하는 '전세의 월세화' 혹은 '전세가 상승' 현상이 가속화될 것이라는 분석이 지배적이다.부동산 전문가는 "공급 절벽 상황에서 세제 혜택 종료까지 겹치면 시장에 나오는 전세 매물은 더욱 귀해질 수밖에 없다"며 "보증금 안전성이 담보되면서도 장기 거주가 가능한 공공지원 민간임대주택으로 눈을 돌리는 수요자가 급증하는 이유"라고 설명했다.이러한 가운데 대전 유성구 관평동에 위치한 '대전 관평 예미지 어반코어'가 새로운 주거 대안으로 주목받고 있다.'대전 관평 예미지 어반코어'는 지하 3층~지상 10층, 3개 동, 전용면적 81~84㎡, 총 504세대로 구성된 단지다. 공공지원 민간임대주택인 만큼 최대 10년까지 장기 거주가 가능하며, 연간 임대료 인상률이 5% 이내로 제한되어 급격한 주거비 상승 걱정 없이 안정적인 생활을 보장받는다.가장 큰 장점은 보증금의 안전성이다. 전 세대가 주택도시보증공사(HUG) 보증보험에 가입되어 있어 최근 사회적 문제인 전세 사기나 보증금 미반환 우려를 원천 차단했다. 또한 3개월 전 퇴거 신청 시 자유로운 이동이 가능하며, 거주 기간 동안 무주택 청약 자격이 유지되고 재당첨 제한도 없다. 재산세, 취득세, 종합부동산세 등 주택 보유에 따른 세금이 전혀 발생하지 않아 절세 효과도 탁월하다.특히 실수요자를 사로잡는 대목은 '임대료 프리(무상 임대)' 혜택이다. 입주 시기에 따라 최대 12개월간 임대료를 지원하는 제도로, 지원 기간은 2025년 11월 1일부터 2026년 10월 31일까지다. 현재 준공이 완료되어 즉시 입주가 가능하다는 점은 전세 계약 만기를 앞두거나 빠른 이사를 원하는 수요자들에게 소구점으로 작용하고 있다.입지 여건은 대전 내에서도 손꼽히는 핵심지다. 단지는 대덕테크노밸리와 세종시를 동시에 생활권으로 누릴 수 있는 관평동 중심에 자리한다. 길 하나만 건너면 롯데마트가 있고, 중부권 최대 규모의 현대프리미엄아울렛과 중심상권, 도서관 등 생활 인프라가 도보권에 밀집해 있다.교육 및 자연환경도 우수하다. 관평초·중학교와 동화중학교를 걸어서 통학할 수 있으며, 인근에 다수의 초·중·고교가 밀집해 교육 환경이 안정적이다. 아울러 장배기근린공원, 갑천 수변공원, 송강그린공원, 관평천 등이 인접해 숲세권 라이프를 만끽할 수 있다.또한 대덕테크노밸리가 도보권이며 대전 제4일반산업단지, 방현일반산업단지, 대덕원자력밸리 등이 가까워 출퇴근이 용이하다. 북대전IC, 신탄진IC를 통한 광역 이동은 물론, 테크노중앙로와 대덕대로를 통해 대전 도심 및 세종시로의 접근성도 뛰어나다.한편, '대전 관평 예미지 어반코어'는 현재 현장 홍보관을 통해 추가 임차인을 모집 중이다. 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com