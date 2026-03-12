벤틀리모터스코리아 사진 제공

럭셔리 자동차 브랜드 벤틀리가 브랜드 역사상 가장 강력한 럭셔리 SUV ‘더 뉴 벤테이가 스피드(The New Bentayga Speed)’를 국내 시장에 공식 출시한다.더 뉴 벤테이가 스피드에는 새로운 4.0L V8 트윈터보 엔진이 탑재돼 벤틀리 양산 V8 엔진 가운데 가장 강력한 성능을 발휘한다. 최고출력은 650마력, 최대토크는 86.7kg·m에 달한다. 특히 2,250~4,500rpm의 넓은 실용 영역에서 최대토크를 발휘해 벤틀리 특유의 ‘힘들이지 않는(Effortless)’ 가속감을 구현한다.정지 상태에서 시속 100km까지 도달하는 데 걸리는 시간은 3.6초다. 이는 W12 엔진을 탑재했던 이전 벤테이가 스피드(3.9초)와 기존 벤테이가 V8 S 모델(4.5초) 대비 향상된 수치다. 최고속도는 301km/h에 이른다.벤틀리 최초로 제공되는 23인치 휠을 선택할 경우 카본 세라믹 브레이크가 함께 적용된다. 이를 통해 더욱 강력한 제동 성능을 확보했으며, 최고속도는 310km/h까지 높아진다. 이는 벤테이가 역사상 가장 빠른 속도다. 이와 함께 보다 역동적인 주행을 지원하는 다이내믹 ESC 기능도 활성화할 수 있다.또한 V8 엔진의 사운드를 강조하는 스포츠 배기 시스템이 기본 장착된다. 보다 강렬한 배기음을 원하는 고객을 위해 아크라포비치(Akrapovič) 티타늄 배기 시스템 옵션도 제공된다. 해당 시스템은 네 개의 테일파이프 디자인으로 기본 스포츠 배기 시스템과 구분된다.더 뉴 벤테이가 스피드의 내외장에 적용된 새로운 디자인 요소는 퍼포먼스 럭셔리 SUV의 감성을 장인정신으로 승화시켰다. 외관에는 다크 틴트 디테일과 브라이트 크롬 컬러의 ‘스피드(Speed)’ 배지, 두 가지 컬러의 22인치 스피드 전용 디자인 알로이 휠이 기본 제공된다. 스피드 모델 만의 유니크한 다크 틴트 헤드램프와 그레이 컬러의 테일램프가 장착돼 역동성을 더한다.더 뉴 벤테이가 스피드의 인테리어는 순수한 퍼포먼스 감각을 드러낸다. 기본 사양으로 스피드 전용 운전자 정보 디스플레이가 제공되며, 동승석 전면부와 트레드플레이트, 시트 상단에 ‘스피드’ 레터링이 더해진다. 시트와 도어 이너 패널의 가죽에는 스피드 전용 ‘프리시전 다이아몬드(Precision Diamond)’ 퀼팅 디자인이 적용되며, 스피드 모델 고유의 색상 분할로 화려하고 유니크한 인테리어 분위기를 완성한다.더 뉴 벤테이가 스피드의 국내 공인연비는 복합 6.6km/L(도심 5.7km/L, 고속도로 8.3km/L)이며, 이산화탄소 배출량은 261g/km다. 국내 공식 판매 가격은 3억 3,300만 원(부가세 포함)부터 시작되며, 옵션에 따라 달라질 수 있다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com