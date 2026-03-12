신한투자증권, ‘신한 Premier My세미나’ 80회 특집 유튜브 라이브 진행

신한투자증권은 자산관리 세미나 프로그램인 ‘신한 Premier My세미나’ 80회 특집을 새롭게 개설한 유튜브 채널 ‘신한 Premier TV’의 첫 라이브방송으로 진행한다고 12일 밝혔다.신한 Premier My세미나는 프리미엄 디지털 멤버십 서비스인 ‘신한 Premier MyPB 멤버스’ 고객을 대상으로 운영해 온 자산관리 세미나다. 그동안 주로 줌(Zoom)을 통해 비공개로 진행됐으며, 현재까지 누적 4만 7천 명이 참석했다.이번 80회 특집은 신한투자증권이 새로 개설한 자산관리 콘텐츠 채널 ‘신한 Premier TV’의 첫 라이브 방송으로 진행된다. 강연자로는 스몰캡 부문 베스트 애널리스트 이병화 이사가 참여한다. 이병화 이사는 중소형주 투자 전략과 종목 발굴 방법 등을 주제로 강연을 진행하고, 실시간 질의응답도 이어질 예정이다.신한투자증권 관계자는 “기존에 비공개로 진행해 온 세미나를 유튜브 라이브 형식으로 확대해 고객 접점을 넓히고자 이번 특집을 마련했다”라며, “전문성 있는 콘텐츠를 통해 프리미엄 자산관리 문화를 선도해 나가겠다.”라고 밝혔다.한편, ‘신한 Premier My세미나’ 80회 특집은 3월 12일 오후 3시 30분부터 약 1시간 동안 신한투자증권 자산관리 유튜브 채널 ‘신한 Premier TV’를 통해 생중계되며, 자세한 내용은 신한 SOL증권 앱에서 확인할 수 있다.