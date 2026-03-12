서울 서남권 첫 공립 미술관 ‘서서울미술관’ 개관

관람 접근성 강화도 주요 운영 방향이다. 미술관은 다국어 안내와 쉬운 글 해설, 수어·문자 통역, 화면 해설 등을 도입해 문화예술 향유의 장벽을 낮추고 포용적인 관람 환경을 구축할 예정이다. 개관을 기념해 3월부터 7월까지 세 개의 전시가 연이어 열린다.
먼저 개관특별전 <세마 퍼포먼스: 호흡>은 곽소진, 그레이코드, 지인, 김온, 남정현, 이신후, 정세영, 조익정, 탁영준, 황수현 등 총 27명(팀)의 작가가 참여하는 퍼포먼스 중심 전시다. 인간과 환경을 미디어를 통해 이해하고 ‘호흡’이라는 유기적 움직임을 매개로 신체와 사회의 관계를 탐구한다. 이 전시는 퍼포먼스 기반 예술가들의 창작과 제작을 지원하는 프로젝트로, 서울시립미술관은 국립극단, 한국문화예술위원회 등과 협력해 시각예술과 공연예술을 아우르는 창작 지원을 이어갈 예정이다. 건립 과정과 지역의 시간을 조명하는 전시 <우리의 시간은 여기서부터>도 함께 개최된다. 이 전시는 서서울미술관 건립 과정과 서남권 지역의 시간과 기억을 ‘기록’의 관점에서 조명한다. 김태동, 무진형제, 브이엔알, 신지선, 컨템포로컬 등이 참여해 지역의 장소성과 축적된 시간을 예술적으로 재해석한다. 특히 배움 공간과 로비, 하역장 셔터, 잔디마당 등 미술관 내부의 다양한 공간을 전시 장소로 활용해 기존 전시 공간의 개념을 확장한 점이 특징이다. 5월에는 뉴미디어 소장품전 <서서울의 투명한 |청소년| 기계>가 열린다. 미술관이 소장한 주요 대형 뉴미디어 작품 10여 점을 처음 공개하는 전시로, ‘청소년’을 정보와 신체가 결합된 포스트휴먼적 주체로 바라보며 동시대 기술과 사회의 관계를 탐구한다. 전시와 함께 신체·감각·언어·학습의 상호작용을 실험하는 참여형 공간 ‘유스 스튜디오’도 운영된다.
최은주 서울시립미술관장은 “서서울미술관은 뉴미디어 예술 전시와 연구를 체계적으로 축적하는 공공 미술관이 될 것”이라며 “지역과 세대, 기술과 예술을 연결하는 플랫폼으로 시민과 함께 동시대 미술의 흐름을 공유하겠다”고 말했다.
이승률 기자 ujh8817@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지