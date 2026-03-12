서울 서남권 첫 공립 미술관 ‘서서울미술관’ 개관

서울시립 서서울미술관 ©김태동

서울시립미술관이 12일 서울 금천구 독산동에 여덟 번째 분관인 서울시립 서서울미술관을 개관했다. 서서울미술관은 서울시 최초의 공공 뉴미디어 특화 미술관이자 서울 서남권 최초의 공립 미술관이다.서서울미술관은 연면적 7,186㎡ 규모로 지하 2층, 지상 1층으로 조성됐다. 2015년 건립 준비를 시작해 약 10년 만에 문을 열었다. 건축가 김찬중이 이끄는 더 시스템 랩(The System Lab)이 설계를 맡았으며, 저층 구조와 열린 동선을 통해 인근 공원과 자연스럽게 연결되도록 했다. 시민들이 다양한 방향에서 접근할 수 있도록 여러 진입 동선도 마련했다. 내부에는 스마트형 전시실을 비롯해 미디어랩, 다목적홀, 옥상정원 등이 들어섰다.서서울미술관은 뉴미디어 예술을 중심으로 전시와 연구를 이어가는 동시에, 서남권 지역 문화 연구와 협력을 확장하는 열린 미술관을 지향한다. 이를 위해 뉴미디어 기반 전시와 프로그램을 운영하고 미래 예술 인재 양성을 위한 교육도 지속적으로 추진할 계획이다. 또한 미디어랩과 디지털 플랫폼을 기반으로 창작과 실험을 지원하고, 국내외 기관과의 교류를 통해 동시대 뉴미디어 예술의 흐름을 공유하며 공공 미술관으로서의 전문성을 축적한다는 방침이다.관람 접근성 강화도 주요 운영 방향이다. 미술관은 다국어 안내와 쉬운 글 해설, 수어·문자 통역, 화면 해설 등을 도입해 문화예술 향유의 장벽을 낮추고 포용적인 관람 환경을 구축할 예정이다.개관을 기념해 3월부터 7월까지 세 개의 전시가 연이어 열린다.먼저 개관특별전 <세마 퍼포먼스: 호흡>은 곽소진, 그레이코드, 지인, 김온, 남정현, 이신후, 정세영, 조익정, 탁영준, 황수현 등 총 27명(팀)의 작가가 참여하는 퍼포먼스 중심 전시다. 인간과 환경을 미디어를 통해 이해하고 ‘호흡’이라는 유기적 움직임을 매개로 신체와 사회의 관계를 탐구한다. 이 전시는 퍼포먼스 기반 예술가들의 창작과 제작을 지원하는 프로젝트로, 서울시립미술관은 국립극단, 한국문화예술위원회 등과 협력해 시각예술과 공연예술을 아우르는 창작 지원을 이어갈 예정이다.건립 과정과 지역의 시간을 조명하는 전시 <우리의 시간은 여기서부터>도 함께 개최된다. 이 전시는 서서울미술관 건립 과정과 서남권 지역의 시간과 기억을 ‘기록’의 관점에서 조명한다. 김태동, 무진형제, 브이엔알, 신지선, 컨템포로컬 등이 참여해 지역의 장소성과 축적된 시간을 예술적으로 재해석한다. 특히 배움 공간과 로비, 하역장 셔터, 잔디마당 등 미술관 내부의 다양한 공간을 전시 장소로 활용해 기존 전시 공간의 개념을 확장한 점이 특징이다.5월에는 뉴미디어 소장품전 <서서울의 투명한 |청소년| 기계>가 열린다. 미술관이 소장한 주요 대형 뉴미디어 작품 10여 점을 처음 공개하는 전시로, ‘청소년’을 정보와 신체가 결합된 포스트휴먼적 주체로 바라보며 동시대 기술과 사회의 관계를 탐구한다. 전시와 함께 신체·감각·언어·학습의 상호작용을 실험하는 참여형 공간 ‘유스 스튜디오’도 운영된다.최은주 서울시립미술관장은 “서서울미술관은 뉴미디어 예술 전시와 연구를 체계적으로 축적하는 공공 미술관이 될 것”이라며 “지역과 세대, 기술과 예술을 연결하는 플랫폼으로 시민과 함께 동시대 미술의 흐름을 공유하겠다”고 말했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com