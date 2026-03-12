캘러웨이골프, 숏게임 퍼포먼스 극대화한 ‘오퍼스 SP+’ 웨지 출시

캘러웨이골프 코리아가 기존 오퍼스 시리즈의 정교함을 한 단계 더 진화시킨 새로운 모델, ‘오퍼스 SP+(Opus SP+)’ 웨지를 국내 시장에 공식 출시한다.‘작품’이라는 의미를 담은 오퍼스 시리즈는 투어 프로들의 피드백을 바탕으로 완성된 프리미엄 웨지 라인업이다. 이번에 선보이는 오퍼스 SP+는 기존 오퍼스 SP의 기술력을 계승하면서도, 무게 중심 설계와 스핀 성능을 대폭 강화해 더욱 날카롭고 정밀한 숏게임 컨트롤을 구현하는 데 집중했다.가장 큰 특징은 새롭게 설계된 ‘스핀 포켓(SPIN POCKET™)’ 구조다. 2피스 헤드 디자인을 유지하면서도 하단부 무게를 줄여 무게 중심을 최적화했다. 특히 기존 모델보다 확장된 스핀 포켓을 통해 무게 중심을 헤드 상단으로 높게 배치함으로써, 골퍼들이 선호하는 '낮은 탄도와 강력한 스핀'을 동시에 제공한다.여기에 백페이스에 배치된 13g 이상의 텅스텐 웨이팅이 시너지를 낸다. 스핀 포켓과 텅스텐의 조합으로 높아진 무게 중심은 그린 주변 어프로치 상황에서 볼이 뜨는 것을 억제하고 일관된 스핀량을 확보해 정교한 샷 메이킹을 돕는다.페이스에는 최신 ‘스핀젠 2.0(SPIN GEN 2.0)’ 기술이 적용됐다. 17도의 날카로운 그루브 각도와 그루브 사이에 새겨진 ‘크로스 해치 레이저 패턴’이 임팩트 시 볼과의 마찰력을 극대화한다. 이를 통해 거친 러프나 젖은 상태 등 다양한 필드 상황에서도 일관된 스핀과 안정적인 컨트롤이 가능하다.외관 역시 투어 수준의 완성도를 자랑한다. 정교하게 다듬어진 리딩 엣지와 개선된 솔 디자인은 어드레스 시 골퍼에게 안정감을 주며, 다양한 지면 상황에서도 부드러운 빠져나감을 지원한다.오퍼스 SP+ 웨지는 세련된 크롬 컬러로 출시되며, 로프트는 54도부터 60도까지 2도 간격으로 총 4가지 옵션을 제공한다. 샤프트는 다이내믹 골드 S200, 그립은 골프 프라이드 투어 벨벳 360 블랙이 기본으로 장착된다.캘러웨이골프 코리아 관계자는 “오퍼스 SP+는 스핀 포켓과 텅스텐 웨이팅 기술을 결합해 숏게임의 핵심인 탄도 조절과 스핀 성능을 극대화한 제품”이라며, “그린 주변에서 보다 섬세하고 공격적인 샷을 원하는 골퍼들에게 새로운 기준이 될 것”이라고 밝혔다.양정원 기자 neiro@hankyung.com