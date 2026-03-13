사진=듀오 제공

결혼정보회사 듀오가 한반도미래인구연구원과 인구 문제 대응 및 결혼 관련 연구 협력을 골자로 한 업무협약을 맺었다고 밝혔다.지난 6일 서울 강남구 듀오 본사에서 진행된 협약식에는 박수경 듀오 대표와 이인실 한반도미래인구연구원 원장 등 양측 관계자들이 참석해 향후 협력 방안을 논의했다.이번 협약에 따라 양 기관은 결혼 및 출산에 대한 사회적 인식 변화를 분석하는 공동 연구를 수행한다. 구체적인 협력 분야는 인구 정책 관련 자료 공유, 전문 인력 교류, 인식 개선 캠페인 추진 등이다. 양측은 각자 주관하는 학술 행사와 세미나에도 상호 참여해 연구 성과를 공유한다는 방침이다.특히 혼인율 저하와 저출산 등 인구 구조 변화와 관련된 데이터를 심층 분석해 학술적 기초 자료를 축적하고, 이를 바탕으로 인구 문제 해결을 위한 논의를 이어갈 계획이라고 설명했다.한반도미래인구연구원은 저출산·고령화 등 인구 현상을 연구하고 관련 정책을 제언하는 민간 학술 기구다. 1995년 출범한 듀오는 자체적인 회원 관리 시스템과 인증 절차를 통해 결혼 지원 서비스를 제공 중이다.결혼정보업체 듀오 박수경 대표는 양측이 보유한 연구 역량과 데이터를 결합해 실질적인 협력 사업을 전개하겠다고 설명했다. 이어 결혼과 가족 중심의 사회적 가치를 분석하고 유의미한 연구 결과를 도출하는 데 힘쓰겠다고 덧붙였다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com