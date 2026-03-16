사진=스타럭스 제공

이탈리아 컨템포러리 브랜드 파라점퍼스가 2026 봄·여름 시즌 컬렉션을 선보였다.이번 컬렉션은 삶을 하나의 '여정'과 같이 살아가는 이들을 위한 룩으로, 새로운 환경과 도전에 유연하게 대응하는 적응력, 그리고 끊임없이 앞으로 나아가려는 호기심을 담아낸 것이 특징이다. 각각의 룩은 여행과 일상, 도심과 자연을 자유롭게 넘나드는 현대인을 위해 탄생했다.또한 브랜드의 헤리티지를 돌아보는 동시에 현대적인 감각으로 재해석해 파라점퍼스가 지향해온 모험 정신과 실용성을 기반으로 한 디자인의 균형을 보여준다.특히 이번 컬렉션은 베스트셀러 아이템인 아우터웨어를 새롭게 재해석했으며, '아웃도어'와 '어반' 라이프를 지향하는 이들을 위한 두 가지 방향성으로 전개된다.아웃도어 라인은 자연과 모험을 일상의 일부로 여기는 이들을 위한 구성으로, 기능성과 스타일의 균형을 강조했다. 활동적인 라이프스타일을 고려한 설계와 세심한 디테일이 돋보이며, 실용성과 완성도를 동시에 갖춘 것이 특징이다.어반 라인은 현대를 살아가는 도시인을 위한 제안으로, 이동이 잦은 일상 속에서도 편안함과 세련된 이미지를 동시에 충족시킨다. 비행기 안에서의 편안함은 물론, 비즈니스 미팅에서도 단정한 인상을 완성할 수 있도록 디자인되었으며, 활동적이면서도 정제된 실루엣을 통해 도시적 감각을 강조했다.여성 컬렉션에서는 아웃도어와 어반 라이프스타일의 방향성이 조화를 이루며 여성스러움과 기능성, 실용적 감각을 균형 있게 담아냈다. 유쾌하고 자신감 있는 무드를 기반으로 하며, 브랜드 특유의 유틸리터리 감성을 유지해 도시의 경계를 넘어선 다양한 활동에도 자연스럽게 어우러진다.파라점퍼스는 남성&여성 컬렉션 모두 ‘시즌을 초월하는 가치’를 핵심 메시지로 내세웠다. 일시적인 트렌드를 따르기보다는 오래도록 착용할 수 있는 디자인과 견고한 완성도를 통해 브랜드의 정체성을 분명히 드러낸다.아울러 다채로운 컬러 구성과 구조적인 실루엣이 이번 시즌의 또 다른 특징이다. 각 아이템은 자유로운 믹스 앤 매치가 가능하도록 설계되어, 하나의 완성도 높은 스타일로 연출할 수 있다.한편, 2026 봄-여름 컬렉션은 전국 오프라인 직영 매장과 네이버의 공식 브랜드관, 561에서 만나볼 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com