토파즈 4인 기능성 피아나 이태리 통가죽 소파/제공: 자코모

자코모(JAKOMO)가 CJ온스타일과 협력해 오는 17일까지 3D AI 기술을 활용한 ‘마이 홈테리어 소파페스타’를 운영한다고 밝혔다. 행사 마지막 날인 17일 오후 7시 35분부터는 70분간 '더 김창옥 라이브' TV 방송 프로모션이 실시될 예정이다.‘더 김창옥 라이브’ 방송에서는 모던한 디자인에 기능성을 갖춘 ‘토파즈 기능성 피아나 이태리 천연면피 통가죽 소파’를 CJ 온스타일 ‘더 김창옥 라이브’ 단독 조건으로 판매한다.토파즈 소파는 3인, 3.5인, 4인, 6인 소파로 만나볼 수 있으며, 각도조절이 가능한 기능성 팔걸이가 특징이다. 토파즈 소파에는 부드럽고 통기성이 뛰어난 자코모만의 ‘피아나 이태리 통가죽’을 사용했다. 가죽 컬러는 피아나크림, 피아나웜그레이, 피아나라이트블루, 피아나오렌지로 구성됐다.자코모 관계자는 "자코모 소파를 '마이 홈테리어' 3D AI 솔루션을 통해 미리 경험해보고 다양한 라이브 방송에서 합리적인 혜택으로 구매할 수 있는 기회"라며 "더 김창옥 라이브에서는 토파즈 구매 시, 20만 원 일시불 할인을 비롯해 앱카드 할인, 스툴&쿠션 추가 구성 등 다양하고 특별한 혜택이 주어진다"고 말했다.자코모는 100% 국내 수작업으로 제작되며, 상품기획부터 제조, 판매까지 모든 과정을 전문적으로 관리하고 있다.소파페스타의 자세한 정보는 자코모 홈페이지 및 CJ온스타일 모바일 앱에서 확인할 수 있다한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com