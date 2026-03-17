모베, 맘스런과 함께하는 ‘더심’ 캠페인 전개

모션베드 전문 브랜드 모베(MOBE)가 맘스런 사회적협동조합과 함께 지역사회 돌봄 지원을 위한 ‘THE心(더심)’ 캠페인을 진행하며 사회공헌 활동을 이어가고 있다고 밝혔다.'THE心 캠페인'은 “건강한 우리, 따뜻한 사회”라는 맘스런의 캠페인 주제와 연계해 지역사회에서 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 쉼을 제공하기 위해 기획된 사회공헌 캠페인이다. 모베더쉼의 가정용병원침대를 후원 물품으로 지원해 거동이 불편하거나 돌봄이 필요한 가정에 휴식 환경을 제공하는 것이 목적이다.2026년 1월 고양 지역 커뮤니티 '일산아지매' 카페를 시작으로 진행됐으며, 2월에는 '인천맘톡' 3월에는 '세클맘' 커뮤니티와 함께 해당 캠페인을 진행 중이다.모베와 맘스런은 이번 캠페인을 전국 맘카페 네트워크와 연계한 릴레이 사회공헌 캠페인으로 진행중이다. 2027년 상반기까지 전국 맘스런 커뮤니티와 함께 릴레이 방식으로 진행될 예정이다. 지역 커뮤니티가 직접 참여해 이웃을 추천하고 후기를 공유하는 방식으로 이루어지며, 이를 통해 지역사회 내 따뜻한 나눔 문화 확산과 함께 실질적인 돌봄 지원이 이루어질 것으로 기대된다.모베 관계자는 "가정용병원침대는 단순한 침대가 아니라 몸이 불편한 분들에게는 일상 생활의 편안함을 회복하는 중요한 생활 환경"이라며 "더심 캠페인을 통해 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 쉼을 전달하고 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어갈 계획"이라고 말했다.이번 캠페인을 통해 후원되는 제품은 모베더쉼의 재가용 모션베드 '소노카(Sonoca)' 모델이다. 모베더쉼은 모션베드 전문 브랜드 모베가 운영하는 재가용 모션베드 전문 브랜드로, 거동이 불편하거나 돌봄이 필요한 사용자에게 보다 편안한 휴식 환경을 제공하기 위해 설계된 가정용병원침대다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com