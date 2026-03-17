가락우성1차 재건축 본궤도... 3룸 아파텔 ‘잠실 에떼르넬 비욘드’ 공급

가락우성1차는 송파구 가락동 일원에 총 900세대 안팎 규모로 재건축 정비구역에 지정된 이후 추진위원회 승인과 주민총회를 거쳐 최근 조합 설립 인가 절차에 속도를 내고 있다. 정비업계에 따르면 상가 제척 안건 처리, 정비업체·설계사 선정 등 조합 집행부 구성이 마무리되면서 향후 관리처분 인가를 목표로 본격적인 사업 추진에 나설 전망이다. 재건축 기대감이 커지자 전용 43㎡ 소형도 16억 원 안팎까지 실거래가 형성되는 등 송파 재건축 단지의 시세 레벨이 한 단계 높아졌다는 분석이 나온다.이처럼 송파 재건축 아파트 몸값이 상승하는 가운데, 같은 생활권에서 상대적으로 낮은 진입 가격으로 미래 가치를 공유할 수 있는 상품으로 잠실·방이동의 ‘잠실 에떼르넬 비욘드’가 언급되고 있다. 단지는 서울 송파구 방이동 일원에 희소성이 높은 3룸 아파트형 오피스텔을 공급한다.잠실 에떼르넬 비욘드는 이미 준공을 마친 후분양 단지로, 선시공·후분양 구조를 통해 공사 리스크를 줄이고 실제 실물을 확인한 뒤 매입할 수 있다. 오피스텔 특성상 아파트에 적용되는 토지거래허가·실거주 의무 등 규제에서 자유롭고, 담보대출 비율도 상대적으로 높은 편이다.여기에 송파·잠실·가락 일대 재건축 구역의 입주가 본격화되면 이주수요는 물론 학군·직주근접 수요가 더욱 늘 것으로 예상돼 시장의 관심을 받고 있다.잠실 에떼르넬 비욘드는 이미 준공을 마친 후분양 단지로, 계약 후 곧바로 입주가 가능하다. 현재 회사 보유분 일부 세대를 대상으로 선착순 분양이 진행 중이며, 홍보관은 서울 송파구 방이동(잠실역 도보권, 송파구청 인근)에 마련돼 사전 예약제로 운영된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com