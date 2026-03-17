'명지 대방 디엠시티' 오피스텔. 대방건설 제공

부동산 업계에 따르면 최근 주거 형태 변화와 함께 전세보다 월세를 선호하는 경향이 확대되면서 소형 주거상품의 임대 수요는 꾸준한 편이다. 직주근접을 선호하는 1~2인 가구가 늘어나면서 생활 편의시설이 갖춰진 지역의 오피스텔은 안정적인 임대 운영이 가능한 주거상품으로 평가된다.이 같은 흐름 속에서 부산 강서구 명지국제신도시에 위치한 '명지 대방 디엠시티' 오피스텔이 계약에 나섰다.해당 단지는 전용 22~48㎡ 중심의 소형 평면으로 구성된 총 2860실 규모의 오피스텔로, 1~2인 가구 중심의 실거주 임차 수요가 형성돼 있는 것이 특징이다.단지 내에는 실내수영장, 피트니스센터, 골프연습장 등 커뮤니티 시설이 마련돼 있으며 영화관, 서점, 카페 등 다양한 생활 편의시설도 함께 조성돼 있다. 이러한 생활 인프라는 실거주 임차 수요 형성에도 긍정적인 요소로 평가된다.명지국제신도시는 대규모 아파트 단지와 주거복합시설이 함께 조성된 계획도시로 생활 인프라가 비교적 잘 갖춰져 있다. 카페, 외식, 편의시설 등 생활 편의시설과 영화관, 서점 등 문화시설이 함께 조성돼 있어 거주 편의성이 높은 편이다.또 서부산권 개발 사업이 이어지면서 향후 주거 수요 확대 가능성도 거론된다. 가덕도신공항 건설 사업이 추진되고 있으며 부산시는 강서구 명지지구 일대를 국립치의학연구원 유치 후보지로 검토하고 있다. 이러한 공공·산업 인프라 확충이 이어질 경우 관련 종사자와 연구 인력 유입에 따른 주거 수요 증가도 기대된다는 분석이다.‘명지 대방 디엠시티’ 오피스텔은 현재 단지 내 홍보관에서 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com