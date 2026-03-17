마세라티 코리아 사진 제공

마세라티 코리아 사진 제공

이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티가 가격 경쟁력을 대폭 강화한 ‘그란투리스모’와 ‘그란카브리오’를 새롭게 선보이며, 브랜드의 레이싱 DNA를 체감할 수 있는 글로벌 및 국내 프로그램을 본격 가동한다.마세라티 코리아는 최근 환율 상승 등으로 인해 대다수 자동차 브랜드들이 가격 인상을 단행하는 시장 상황 속에서도, 국내 고객을 위해 브랜드의 상징적인 GT(그랜드 투어러) 라인업에 대한 전략적인 가격 정책을 도입했다. 이를 통해 GT 모델의 가치를 더욱 폭넓은 고객층과 공유한다는 방침이다.그란투리스모는 트림별로 기존 대비 최대 2100만원(트로페오 기준), 엔트리 트림 기준 1950만원 낮춰 독보적인 가격 경쟁력을 확보했다. 그란카브리오 역시 트로페오 트림 가격을 1740만원 하향 조정했으며, 특히 기존 트로페오 대비 약 7000만원 낮은 가격대의 엔트리 트림을 신규 도입해 이탈리안 오픈톱 GT에 대한 진입장벽을 획기적으로 낮췄다.강화된 라인업에 걸맞은 차별화된 고객 소통 기회도 마련한다. 국내 그란투리스모 및 그란카브리오 고객들을 대상으로 투어링 행사를 올여름부터 진행한다. 장거리 주행의 안락함과 강력한 성능을 동시에 갖춘 마세라티 GT 모델의 특성을 살려 한국의 아름다운 드라이빙 코스를 배경으로 브랜드의 럭셔리 라이프스타일을 공유하는 특별한 경험을 제공할 예정이다.마세라티 코리아 커뮤니케이션 총괄 남윤지 이사는 “더 많은 국내 고객들이 이탈리안 GT의 정수를 즐기실 수 있도록 전략적인 가격 재조정과 차별화된 고객 체험 기회를 마련했다”며, “글로벌 트랙 행사와 국내 투어링 프로그램을 통해 마세라티만이 선사할 수 있는 드라이빙의 즐거움과 자부심을 지속적으로 전달할 것”이라고 전했다.이승률 기자 ujh8817@hankyung.com