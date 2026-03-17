이른바 '오일쇼크'발 공사비 인상 압박은 신규 사업장의 착공 연기 및 공급 시기 불투명화를 초래하고 있으며, 이는 장기적으로 시장 내 신축 부동산의 ‘공급 절벽’으로 이어질 가능성마저 높이고 있다.
상업용 부동산 시장의 상황은 더욱 엄중하다. 공사비 상승 리스크에 이어 최근 정비사업 및 대규모 개발 사업지에서 수익성 악화를 방어하기 위해 상가 비중을 극단적으로 축소하거나 배제하는 경향까지 짙어지고 있기 때문이다.
이에 따라 도심 내 신축 상가는 유례없는 품귀 현상에 직면했으며, 수요자가 원하는 우량 입지에서 신규 물량을 확보하는 것이 사실상 불가능해질 수 있다는 분석이 나온다. 전문가들은 원가 상승분과 공급 희소성이 분양가에 본격적으로 반영되기 시작하면, 향후 수요자가 감당해야 할 진입 비용은 현재보다 월등히 높아질 것이라고 경고한다.
상황이 이렇다 보니 관망세를 유지하던 수요자들 사이에서도 자칫 판단을 미루다 과도한 ‘지각 비용(Late cost)’을 지급하게 될 것이라는 우려가 확산하고 있다. 신축 공급 공백이 장기화된 이후에는 이미 형성된 우량 상권을 확보하기 위해 막대한 권리금 등 추가 비용 지출이 불가피해지기 때문이다.
이러한 수급 불안정과 가격 상승 압박 분위기 속에서, 경기 안양 평촌권역에 들어서는 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가’는 금융 혜택을 통해 신축 상가를 찾는 이들의 눈길을 끌고 있다.
이 상가는 계약금 무이자 대출을 비롯해 계약 축하금 지급 및 이자 지원 등 수분양자의 초기 자금 부담을 완화하는 적극적인 지원책이 적용된다. 특히 입주 시점에는 별도 지원 혜택까지 제공될 예정이다.
상가는 단지 전체 연면적 대비 비율이 약 3%에 불과하다. 통상 지식산업센터 내 상가 비율과 비교하면 상대적으로 낮은 수치다. 공급 호실 역시 단 19호실뿐이며, 전 호실을 접근성과 시인성이 극대화된 지상 1층에 배치된 점이 눈에 띈다.
681실 규모의 고정적인 비즈니스 수요를 확보할 것으로 예상되며, 주변 대단지 아파트의 입주민 수요와 금정역(1, 4호선 및 GTX-C노선(예정)), 동탄~인덕원선 호계역(가칭, 예정)을 이용하는 유동인구까지 고려하면, 예상 확보 수요는 더 많을 것으로 전망된다.
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한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
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