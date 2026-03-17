‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 투시도

최근 중동발 지정학적 리스크에 따른 국제 유가 변동성이 건설업계의 원가 산정 체계를 위협하고 있다. 미국과 이란 간의 긴장 고조로 촉발된 에너지 가격 상승은 건설 원자재 생산 및 물류비용의 연쇄 폭등을 불러오며 현장의 부담을 가중시키는 모양새다.이른바 '오일쇼크'발 공사비 인상 압박은 신규 사업장의 착공 연기 및 공급 시기 불투명화를 초래하고 있으며, 이는 장기적으로 시장 내 신축 부동산의 ‘공급 절벽’으로 이어질 가능성마저 높이고 있다.상업용 부동산 시장의 상황은 더욱 엄중하다. 공사비 상승 리스크에 이어 최근 정비사업 및 대규모 개발 사업지에서 수익성 악화를 방어하기 위해 상가 비중을 극단적으로 축소하거나 배제하는 경향까지 짙어지고 있기 때문이다.이에 따라 도심 내 신축 상가는 유례없는 품귀 현상에 직면했으며, 수요자가 원하는 우량 입지에서 신규 물량을 확보하는 것이 사실상 불가능해질 수 있다는 분석이 나온다. 전문가들은 원가 상승분과 공급 희소성이 분양가에 본격적으로 반영되기 시작하면, 향후 수요자가 감당해야 할 진입 비용은 현재보다 월등히 높아질 것이라고 경고한다.상황이 이렇다 보니 관망세를 유지하던 수요자들 사이에서도 자칫 판단을 미루다 과도한 ‘지각 비용(Late cost)’을 지급하게 될 것이라는 우려가 확산하고 있다. 신축 공급 공백이 장기화된 이후에는 이미 형성된 우량 상권을 확보하기 위해 막대한 권리금 등 추가 비용 지출이 불가피해지기 때문이다.이러한 수급 불안정과 가격 상승 압박 분위기 속에서, 경기 안양 평촌권역에 들어서는 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 상가’는 금융 혜택을 통해 신축 상가를 찾는 이들의 눈길을 끌고 있다.이 상가는 계약금 무이자 대출을 비롯해 계약 축하금 지급 및 이자 지원 등 수분양자의 초기 자금 부담을 완화하는 적극적인 지원책이 적용된다. 특히 입주 시점에는 별도 지원 혜택까지 제공될 예정이다.상가는 단지 전체 연면적 대비 비율이 약 3%에 불과하다. 통상 지식산업센터 내 상가 비율과 비교하면 상대적으로 낮은 수치다. 공급 호실 역시 단 19호실뿐이며, 전 호실을 접근성과 시인성이 극대화된 지상 1층에 배치된 점이 눈에 띈다.681실 규모의 고정적인 비즈니스 수요를 확보할 것으로 예상되며, 주변 대단지 아파트의 입주민 수요와 금정역(1, 4호선 및 GTX-C노선(예정)), 동탄~인덕원선 호계역(가칭, 예정)을 이용하는 유동인구까지 고려하면, 예상 확보 수요는 더 많을 것으로 전망된다.안양 동안구 호계동 LS타워 건너편 호계 데시앙플렉스에 있는 분양홍보관에서는 사전 예약으로 상담이 가능하다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com