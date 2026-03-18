‘더샵 신길센트럴시티’ 반조감도. 사진=포스코이앤씨

최근 서울 주택시장에서 신규 분양 단지에 대한 관심이 이어지고 있다. 정비사업 지연과 인허가 감소 등으로 신규 아파트 공급이 줄어드는 흐름이 나타나면서, 새 아파트 자체가 제한적인 선택지가 되고 있기 때문이다.서울에서는 신규 공급 물량이 많지 않은 상황이 이어지면서, 분양이 이뤄질 때마다 수요자들의 관심이 집중되는 모습이 나타나고 있다.이러한 시장 흐름 속에서 서울 영등포구 신길동 일대에 공급되는 ‘더샵 신길센트럴시티’가 눈길을 끈다. 단지는 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 총 2,054가구 규모로 조성되는 대단지 아파트다.서울 도심에서는 일정 규모 이상의 신규 대단지 공급이 많지 않은 상황이 이어지고 있다. 특히 영등포 일대에서는 2,000세대 규모의 신축 브랜드 단지를 찾아보기 쉽지 않아 이번 공급이 지역 주거 시장에서도 관심을 받는 요인으로 거론된다.대단지 아파트는 세대 수 규모에서 비롯되는 조경 공간과 커뮤니티 시설, 단지 관리 체계 등에서 차별화된 주거 환경을 형성하는 경우가 많다. 이러한 점에서 이번 공급은 실거주 수요뿐 아니라 장기적인 관점에서 주거 환경을 고려하는 수요자들에게도 관심을 모으고 있다.입지 여건도 눈에 띈다. 단지는 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 지나는 신풍역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지에 자리한다. 이를 통해 서울 서남권 주요 업무지구와 강남권 등으로 이동이 가능하다.생활 환경도 안정적으로 형성돼 있다. 단지 인근에는 초·중·고교가 밀집해 있으며, 공원과 체육시설, 대형 쇼핑·문화시설 등 다양한 생활 인프라가 주변에 자리한다. 이미 형성된 생활권을 기반으로 일상 편의성을 기대할 수 있는 점도 특징으로 꼽힌다.'더샵 신길센트럴시티'의 견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 마련된다. 분양정보는 홈페이지 또는 문의전화로 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com