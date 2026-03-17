자이스, 프리미엄 렌즈 '스마트라이프 업그레이드' 이벤트 진행

글로벌 광학 기업 칼자이스비전코리아(이하 자이스)가 자사 안경렌즈 구매 고객을 대상으로 프리미엄 라인업인 ‘스마트라이프(SmartLife)’ 렌즈로 업그레이드 혜택을 제공하는 이벤트를 3월 16일부터 5월 18일까지 진행한다.자이스의 '스마트라이프 업그레이드' 이벤트는 자이스에서 매년 3월 경에만 진행하는 대표적인 고객 프로모션으로, 디지털 일상에 최적화된 자이스의 플래그십 모델인 스마트라이프 안경렌즈를 보다 부담을 낮춘 조건으로 많은 소비자들이 경험할 수 있도록 마련돼 매 시즌마다 많은 소비자들의 관심 속에 진행되고 있다.참여 방법은 이벤트 페이지에서 방문을 원하는 자이스 파트너 안경원을 선택한 뒤 쿠폰을 발급받고, 해당 안경원 방문 시 쿠폰을 제시하면 업그레이드 혜택을 받을 수 있다. 또한 지정된 자이스 파트너 안경원에 비치된 안내를 통해 QR코드로도 접속하여 쿠폰을 발급받을 수 있다. 행사 기간 동안 업그레이드 대상 제품을 구매할 경우 자이스 스마트라이프 또는 스마트라이프 프로 제품으로 무상 업그레이드 혜택이 제공되며, 상세 조건은 자이스 파트너 안경원에서 확인 가능하다.이와 함께 이벤트 참여 고객을 위한 풍성한 혜택도 마련됐다. 업그레이드 쿠폰을 사용하여 자이스 렌즈를 구매한 소비자 중 추첨을 통해 1명에게 애플 에어팟 프로를 증정하며, 쿠폰 사용 선착순 경품으로는 ▲고급 블루라이트 차단 스탠드(1~10등, 10명) ▲무선 온열 찜질 눈 마사지기(11~50등, 40명) ▲스타벅스 1만 원 상품권(51~250등, 200명)이 제공될 예정이다.자이스 관계자는 "모든 연령대에서 스마트폰과 태블릿 등 디지털 기기 중심의 생활 패턴으로 인해 눈의 피로를 호소하는 소비자들이 늘어나면서, 맞춤형 프리미엄 렌즈로의 교체 시기를 자이스의 스마트라이프 업그레이드 이벤트 기간에 맞추는 고객들이 증가하는 추세"라며, "이러한 기대에 부응하고자 올해도 자이스 파트너 안경원들과 협력해 최상의 시력 솔루션을 제공할 수 있도록 준비했으며, 매년 단 한 번 찾아오는 이번 기회가 소비자들이 일상 속에서 경험하는 시선의 만족을 한 단계 높이는 특별한 계기가 되길 바란다"고 전했다.이번 업그레이드 이벤트에 대한 자세한 내용은 자이스 공식 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com