상반기 경기 지역, 권역별 주요 분양 단지 공급

북부권역

남부권역

부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 상반기까지 경기 북부권과 남부권에서 분양 예정인 물량은 총 49곳, 3만6,641가구(3월 17일 조사 기준)로 나타났다. 월별 공급 흐름을 살펴보면 5월(4,765가구)을 제외한 3월(9,015가구), 4월(1만3,450가구), 6월(9,411가구)에 각각 1만 가구 안팎의 물량이 집중적으로 쏟아질 예정이다.권역별 공급 비중을 살펴보면 북부권이 1만1,374가구(31%), 남부권이 2만5,267가구(69%)를 차지하며 공급의 공세를 이끌 것으로 보인다.세부 지역별로는 북부권의 경우 고양창릉 택지개발이 진행 중인 고양시 덕양구(4,153가구)를 필두로 양주시(3,741가구), 남양주시(2,554가구) 순으로 공급이 많다. 남부권에서는 삼성전자를 품은 평택시(5,442가구)가 가장 많은 물량을 예고했으며, 김포시(3,071가구), 부천시 원미구(2,625가구)가 그 뒤를 잇는 것으로 조사됐다.각 권역은 시장 상황에 따른 서로 다른 특색을 보인다. 우선, 경기 북부권은 GTX(수도권 광역급행철도) 노선과 3기 신도시 조성 등 대규모 사업을 통한 ‘광역 거점화’가 핵심이다. 과거 서울 외곽으로 인식되던 입지적 한계를 광역 교통망 확충으로 극복해 나가면서, 서울 도심 접근성 향상에 따른 주거 외연 확장이 가속화되는 추세다.남부권은 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 첨단 산업 클러스터가 밀집해 있어, 직주근접성과 배후 수요가 눈에 띈다. 평택 고덕신도시와 김포 한강신도시 등 이미 조성이 완료됐거나 완성 단계에 접어든 택지지구의 생활 인프라를 즉시 누릴 수 있다는 점도 실거주 목적의 수요층을 끌어들이는 주요 요인으로 분석된다.HDC현대산업개발은 4월초 경기 의정부시 의정부동 일원에 짓는 ‘의정부역 센트럴 아이파크’를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 47층, 3개동 규모로 지어지는 주거복합단지다. 1호선, 교외선, GTX-C노선(예정) 의정부역과 경전철의정부역 도보 역세권 입지를 갖췄다. GTX-C노선(예정) 이용 시 삼성역을 환승 없이 20분대(예정)로 이동할 수 있다. 단지 주변에 초, 중, 고교가 있고 의정부역을 중심으로 형성된 백화점, 영화관, 중심상업지구 등을 이용하기 쉽다. 시청과 세무서, 도서관 등 편의시설도 가까이에서 누릴 수 있다.금호건설은 4월, 경기 남양주시 왕숙2지구 A-1블록에 짓는 ‘왕숙 아테라’를 분양할 예정이다. 3기 신도시 남양주 왕숙2지구의 첫 본청약 단지로 민간참여 공공분양으로 공급된다. 지하 2층~지상 29층, 7개동 규모로 나온다. 분양가 상한제가 적용된다. 단지 반경 1㎞ 이내 지하철 9호선 연장선과 경의중앙선이 지나는 946역(가칭)이 신설 예정이다. 9호선을 타고 왕숙1지구까지 한 정거장만 이동하면 GTX-B노선(예정)으로 환승할 수 있다.포스코이앤씨는 4월, 경기 고양시 동구 풍동 일원에 짓는 ‘고양풍동2지구A3-1,2(가칭)’를 분양할 예정이다. 장기일반 민간임대와 공동주택으로 공급될 예정이다. 단지 가까이에 초교가 있으며 학원가 이용도 가능하다. 경의중앙선, 서해선 풍산역과 백마역을 이용할 수 있어 디지털미디어시티역, 서울역, 용산역은 물론 김포공항역 등으로 오고 갈 수 있다.롯데건설은 3월, 경기 광주시 양벌동, 쌍령동 일원에 짓는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처(1, 2단지)’를 분양할 예정이다. 2개 단지 중 1단지가 우선 분양되며 지하 7층~지상 32층, 7개동 규모로 들어선다. 반경 1km 내에는 초교 2곳, 2km 내에는 고교 1곳이 있다. 경강선 경기광주역과 경충대로 등 주요 교통망 접근이 가능해 시내외로 이동이 가능하다.호반건설은 3월, 경기 시흥시 거모지구 B1블록에 짓는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’을 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 24층, 4개동 규모로 공급된다. 단지 인근에 초, 중, 고교가 형성돼 있으며 도서관 이용도 쉽다. 평택시흥고속도로, 영동고속도로, 4호선·수인분당선 신길온천역 등을 통해 수도권 주요 거점으로 이동할 수 있다.DL이앤씨는 4월, 경기 부천시 소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 짓는 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’를 분양할 예정이다. 지하 3층~지상 38층, 13개동 규모로 공급된다. 단지 바로 앞에 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 있다. GTX-B노선 개통 예정인 부천종합운동장역이 한 정거장 거리에 있어, 향후 서울 주요 지역 접근성 향상이 전망된다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com