사진: 삼진엘앤디 로고

삼진엘앤디가 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 인프라 수요 증가를 기반으로 ESS(Energy Storage System) 및 UPS(Uninterruptible Power Supply)용 배터리 모듈 핵심 구조부품 공급 기업으로의 전환을 본격화하고 있다고 18일 밝혔다.최근 글로벌 AI 산업의 급격한 성장으로 데이터센터 구축이 가속화되면서, 안정적인 전력 공급을 위한 ESS 및 UPS 시스템 수요가 빠르게 확대되고 있다. 이러한 변화 속에서 삼진엘앤디는 배터리 모듈 내 전력 전달 및 구조 안정성을 담당하는 핵심 부품을 공급하며, AI 데이터센터 전력 인프라 밸류체인 내 핵심 공급업체로 자리매김하고 있다.특히 회사는 삼성SDI를 주요 고객사로 두고 UPS 및 ESS 관련 부품을 공급하고 있으며, 최근 UPS 물량이 큰 폭으로 증가함에 따라 향후 실적 성장의 가시성이 높아지고 있다고 설명했다. 배터리 모듈 구조부품은 전력 효율과 안전성에 직결되는 요소로, 고객사 승인과 품질 인증이 필수적인 영역인 만큼 높은 진입장벽을 갖고 있다는 점도 강점으로 평가된다.삼진엘앤디는 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 대형 사출 설비 투자 및 자동화 생산라인 구축을 지속적으로 추진하고 있다.회사 관계자는 "AI 데이터센터 확대는 단순 IT 인프라 투자를 넘어 전력 인프라 시장의 구조적 성장을 의미한다"며 "삼진엘앤디는 ESS 및 UPS 배터리 모듈 핵심 부품 공급을 통해 이러한 변화의 핵심 수혜 기업으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com