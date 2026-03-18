Qt 그룹, NVIDIA Halos 참여로 GPU 소프트웨어 안전 검증

Qt 그룹은 NVIDIA GTC 2026 행사에서 Qt 그룹이 NVIDIA Halos AI 시스템 검사 연구소의 회원사로 합류했다고 발표했다.NVIDIA는 ANSI 국가 인증 위원회(ANAB)의 인증을 받은 세계 최초의 AI 시스템 검사 연구소를 설립하였으며, 기능 안전, 사이버 보안, AI 및 관련 규제를 통합된 안전 프레임워크로 결합한 체계를 구축했다.Qt 그룹의 NVIDIA Halos AI 시스템 검사 연구소 합류는 Qt 그룹의 소프트웨어 아키텍처 검증 도구인 Axivion을 Halos 환경에서 GPU 소프트웨어의 안전 기준 준수 여부를 점검하는 대표적인 권장도구로 자리매김하는 것을 의미한다. Axivion은 현재 CUDA C++ 확장을 전용으로 지원하는 유일한 도구이다.NVIDIA Halos는 피지컬 AI(Physical AI)를 위한 풀스택 종합 안전 시스템으로, 차량 및 로봇뿐 아니라 AI 모델의 모든 안전 요소를 통합한다. 이 시스템은 하드웨어 및 소프트웨어 요소, 도구, 모델, 디자인 원칙 등을 한데 결합하여 AI 기반의 엔드투엔드 자율주행차(AV) 및 로봇 스택을 보호하는 역할을 한다.NVIDIA Halos는 피지컬 AI 시스템 제조업체나 규제 기관에 제품이 대규모로 배포될 수 있을 만큼 신뢰할 수 있는지 검증할 수 있는 체계적인 방법을 제공하며, 동시에 Halos AI 시스템 검사 연구소에서는 시스템 수준에서 문서를 검토하여 제품 승인을 위한 기준을 결정한다. 이는 기존에 대부분 수작업으로 진행되어 막대한 시간이 소요되었던 복잡한 GPU 가속 소프트웨어 문서를 작성하는 인증 과정을 대폭 절약할 것으로 예측된다.Axivion for CUDA는 안전성 검토에 필요한 문서를 자동으로 생성하며, 개발 초기 단계부터 NVIDIA 가이드라인 및 산업 안전 표준에 따라 GPU 및 CPU 소프트웨어를 지속적으로 점검한다. 즉, 데드 코드(Dead code), 안전하지 않은 종속성(Unsafe dependencies), 컴플라이언스 준수 미비 사항 등의 문제를 개발 후 최종 인증 단계가 아니라 개발 초기 단계에서 조기에 발견하여 수정 비용을 줄이는데 도움을 준다.Axivion을 활용하면 안전이 최우선인 산업 분야의 개발자들은 이제 안전 규칙에 따라 GPU 코드를 수동으로 검증할 필요가 없어지게 된다. Axivion은 차량용 소프트웨어, 의료기기 및 산업 자동화 분야에서 표준 C/C++ 코드에 대해 이를 지원해 왔으며, 작년 11월 Axivion 7.11 출시 이후 CUDA 코드로 그 적용 범위를 확대했다.특히 로봇이나 자율 기기를 대규모로 개발·운영하는 기업들은 개발 후반 단계에서의 설계 변경을 줄이고, 리콜 위험을 낮추며, 보다 예측 가능한 시장 출시 경로를 확보할 수 있다.Qt Group의 수석 부사장인 유하페카 니에미는 "NVIDIA Halos 생태계에 합류함으로써, Qt 그룹은 제조사들이 안전성을 막판에 입증해야 할 대상이 아닌, 개발 초기 단계부터 내재된 요소로 다룰 수 있도록 지원하겠다는 의지를 다지고 있다. 이러한 변화가 바로 사람들이 실제로 신뢰하는 피지컬 AI 제품을 가르는 기준이 될 것"이라고 말했다.한편, Qt 그룹은 글로벌 소프트웨어 기업으로, 다양한 애플리케이션과 스마트 기기를 개발하는 데 활용되고 있다. Qt 그룹은 UI 디자인부터 소프트웨어 개발, 임베디드 시스템 최적화, 품질 관리에 이르기까지 제품 개발 전 과정에서 고객의 생산성 향상을 지원하는 솔루션을 제공한다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com