반얀트리 부산 해운대, 10~11월 그랜드 오픈 목표... 라인업 전모 공개

반얀트리 부산 해운대 전경

오는 10~11월 그랜드 오픈을 목표로 공사가 본격 진행 중인 '반얀트리 부산 해운대'의 시설 구성과 회원권 상품 전모가 공개됐다. 반얀트리 부산 해운대는 고급 숙박시설 시공 경험을 보유한 쌍용건설이 시공을 맡았으며, 지난 2월 중순부터 본격적인 공사에 들어갔다. 현재 공사 일정을 감안해 2분기 이후 현장 복구 공정이 본격화되면 개장 일정도 보다 안정적으로 추진될 것으로 보인다.반얀트리 부산 해운대는 반얀 그룹이 직접 운영을 총괄한다. 반얀트리 브랜드를 대표하는 미슐랭 스타 레스토랑 '사프론'과 루프탑 레스토랑 '버티고', 글로벌 수상 이력의 반얀트리 스파 등 핵심 시설이 모두 갖춰질 예정이다.반얀트리 부산 해운대는 기장 연화해변을 배경으로 지하 3층~지상 12층 규모로 조성된다. 타워형 179실과 해안 전면 별장형 단독 빌라 16실 등 총 195실이 배치되며, 모든 객실은 동해 오션뷰에 독립 테라스와 프라이빗 풀을 갖추고 있다. 자연 지형을 반영한 계단식 배치로 어느 위치에서도 수평선이 시야에 담기며, 외부 시선이 완전히 차단된 독립 구조는 공용 시설 없이도 완결된 프라이빗 휴양을 가능하게 한다.반얀트리를 대표하는 시그니처 레스토랑 '사프론(Saffron)'은 미슐랭 스타를 보유한 태국 정통 요리 파인다이닝으로, 반얀트리 푸켓에서 출발한 글로벌 브랜드 레스토랑이다. 기장 동해를 내려다보는 공간에서 제공되는 코스 요리는 미식과 공간이 결합된 고유한 경험을 만들어낸다.루프탑 레스토랑 '버티고(Vertigo)'는 동해 수평선과 야경을 배경으로 낭만적인 다이닝을 선보이며, 버티고 바에서는 밤바다를 배경으로 한 칵테일 경험이 이어진다. 세 공간 모두 두 타워를 연결하는 루프탑 최상층에 집약돼 있다.글로벌 수상 이력을 보유한 반얀트리 스파는 '오감의 안식처(Sanctuary for the Senses)' 철학 아래 반얀 그룹에서 직접 교육을 수료한 전문가들이 상주해 럭셔리 스파와 운동·요가·명상 등 다양한 웰니스 프로그램을 체계적으로 운영한다. 해수·담수를 활용한 스카이 탈라소 풀과 기장 해안의 리아스식 지형을 모티브로 설계된 인피니티 풀 '리아스풀'은 수면 위에서 바다와 하늘이 이어지는 환상적인 경험을 선사한다.반얀트리 부산 해운대 아너스 회원은 100% 공유제(지분등기) 회원권으로, 아파트 매매와 동일하게 등기를 통해 소유권을 확보한다. 연회비 없이 양도·증여·상속이 자유로우며, 연간 사용 숙박 일수가 100% 보장된다.아너스 회원에게는 반얀트리의 글로벌 네트워크 ‘반얀트리 프라이빗 컬랙션(BTPC)를 이용할 수 있는 혜택이 제공된다. 럭셔리 비치 리조트 ‘반얀트리 랑코’, 반얀트리의 첫 시작인 ‘반얀트리 푸켓’, 최고의 밀림속 리조트 ‘부아한 반얀트리 이스케이프’ 등 전세계 29개국 115개 호텔&리조트와 태국 푸켓·베트남 다낭·인도네시아 빈탄 라구나 CC 골프장을 특별한 가격으로 이용할 수 있다.현재 2차 아너스 회원 모집이 진행 중이다. 연 숙박 일수에 따라 6구좌(연 60일)·12구좌(연 30일) 중 선택이 가능하며, 별장, 팬트, 타워형 통합 회원권으로 분양 중이다. 홍보관은 부산 팔레드시즈와 서울 문정동 SK V1빌딩에서 운영 중이다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com