▲안광필 씨 별세, 안태석(KB증권 M&A본부장)씨 부친상= 3월18일, 연세대학교 신촌장례식장 특실2, 발인 20일 오전 7시 40분, 장지 인천 하늘의 문 성당 봉안당. (02) 2227 - 7500