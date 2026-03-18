홈 한경MONEY [부고]안태석(KB증권 M&A본부장)씨 부친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/money/article/202603189590c URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.18 13:45 수정2026.03.18 13:45 김수정 기자 ▲안광필 씨 별세, 안태석(KB증권 M&A본부장)씨 부친상= 3월18일, 연세대학교 신촌장례식장 특실2, 발인 20일 오전 7시 40분, 장지 인천 하늘의 문 성당 봉안당. (02) 2227 - 7500 © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 상반기 경기 지역, 권역별 주요 분양 단지 공급 요넥스, 카이자라이트 스펙 라인업 확대 Qt 그룹, NVIDIA Halos 참여로 GPU 소프트웨어 안전 검증 듀오 조사, "반복되면 이별까지...연애 초 시험 행동, 어디까지 허용?" 삼진엘앤디, "ESS·UPS 기반 AI 데이터센터 핵심 부품 기업 도약"