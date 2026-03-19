이브닝 세일에, 르누아르·쿠사마 야요이·트레이시 에민 주요작 출품
김환기·이우환·박서보·서세옥·마이크 리·줄리아 조 등 한국 근현대미술 거장 작품도 선보여
주요 출품작으로는 피에르 오귀스트 르누아르, 쿠사마 야요이, 트레이시 에민, 자오 우키 등의 작업이 명단에 올랐다. 이와 함께 니콜라스 파티, 무라카미 다카시, 아담 펜들턴, 로빈 F. 윌리엄스 등 현대 미술계에서 활동 중인 작가들의 작품도 소개됐다.
한국 작가들의 작품도 비중 있게 다뤄진다. 김환기, 이우환, 박서보, 서세옥을 비롯해 마이크 리와 줄리아 조 등 한국 근현대미술을 대표하는 작가들의 결과물이 경매 대상에 포함됐다. 출품작들은 경매 당일까지 홍콩 서구룡 문화지구 내 필립스옥션 본사 프리뷰 전시를 통해 공개된다.
쿠사마 야요이의 2020년 작 'Sunset Afterglow Inside My Heart'는 이번 경매에서 처음으로 모습을 드러낸다. 해당 작품은 작가 특유의 레드와 화이트 색채를 활용했으며, 1960년대 네트 회화의 특성과 초기 조각의 에너지를 동시에 내포하고 있다는 것이 회사 측 설명이다. 91세에 제작된 이 작품은 작가의 원숙한 후기 양식을 보여주는 사례로 평가받는다.
피에르 오귀스트 르누아르의 <Retour de pêche>는 작가가 말년 지중해 연안에 거주하며 제작한 풍경화다. 올리브나무를 모티프로 빛과 색채의 조화를 구현했다. 회사 측은 르누아르의 올리브 숲 주제 작품이 경매 시장에 등장한 사례가 드물며, 해당 작은 1953년 해리 오펜하이머가 소장했던 이력을 보유하고 있다고 밝혔다.
니콜라스 파티의 'Two Portraits'는 색채와 형태를 통한 조형적 탐구가 두드러지는 작품이다. 성별이 모호한 인물들을 통해 회화의 기본 요소인 색과 형태의 상징성을 강조했다. 트레이시 에민의 2022년 작 'I See the Mirror'는 작가의 투병 이후 변화된 창작관을 반영한 대형 회화로, 인간 존재에 대한 성찰을 담고 있다. 에민은 2026년 런던 테이트 모던에서 대규모 회고전을 앞두고 있다.
무라카미 다카시의 'Untitled'는 작가의 '슈퍼플랫' 미학을 투영한 작품이다. 캐릭터 '미스터 돕'을 활용해 대중문화와 순수미술의 경계를 다뤘으며, 과거 파리 갤러리 페로탱 전시에 출품된 이력이 있다.
한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com
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