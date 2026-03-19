이브닝 세일에, 르누아르·쿠사마 야요이·트레이시 에민 주요작 출품

김환기·이우환·박서보·서세옥·마이크 리·줄리아 조 등 한국 근현대미술 거장 작품도 선보여

니콜라스 파티 Two Portraits, 2016 pastel on canvas