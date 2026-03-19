전국 분양가 5년새 54% 상승... '더샵 안동더퍼스트' 분양 눈길

분양 시장에서는 공사비 상승과 원자재 가격 인상 등으로 분양가가 꾸준히 오르는 흐름을 보이면서 지금이 가장 저렴한 시기일 수 있다는 인식도 확산되고 있다.실제 주택도시보증공사(HUG)의 '민간아파트 분양시장 동향' 자료에 따르면 올해 1월 기준 전국 민간 아파트의 3.3㎡당 평균 분양가는 2,002만3,139원으로, 국민평형으로 불리는 전용 84㎡(약 34평형) 기준으로 환산하면 약 6억8,000만 원 수준이다. 이는 5년 전인 2021년(약 4억4,200만 원)과 비교하면 2억 원 이상 오른 금액이다.분양가 상승은 수도권이나 광역시에만 국한된 현상이 아니다. 기타 지방 역시 전용 84㎡ 환산 기준으로 같은 기간 약 3억5,500만 원에서 4억8,100만 원 수준으로 오르며 상승 흐름을 보이고 있다.분양가 상승의 주요 원인으로는 공사비 인상이 꼽힌다. 건설 원자잿값과 인건비 상승이 이어지면서 건설사들의 사업비 부담이 커지고 있기 때문이다. 여기에 고환율 영향으로 자재비 부담도 확대되는 분위기다.이러한 가운데 안동 옥동 일원에서는 포스코이앤씨가 ‘더샵 안동더퍼스트’를 4월 분양할 예정이다. 옥동지구 도시개발사업 부지에 지하 3층~지상 최고 20층, 7개 동, 전용면적 70~141㎡ 총 493가구 규모로 조성된다.옥동은 안동 내에서도 학군과 생활 인프라가 밀집된 주거 중심지로 평가받는다. 단지 인근에는 영호초가 위치해 도보 통학이 가능하며, 반경 약 2km 이내에 경덕중, 안동중, 안동중앙고, 경안여고, 한국생명과학고 등이 자리하고 있다. 안동시립중앙도서관과 옥동사거리 일대 학원가 이용도 편리하다. 또한 경북바이오일반산업단지, 풍산농공단지, 안동종합유통단지 등 주요 산업시설로 이동이 가능한 직주근접 여건을 갖췄다.이마트와 하나로마트 등 대형 유통시설과 옥동 중심상권이 인접해 있으며, 롯데시네마와 안동문화예술의전당 등 문화·여가시설 접근성도 우수하다. 교통 여건으로는 KTX 안동역과 안동종합버스터미널이 차량으로 약 10분 거리에 있으며, 서안동IC를 통해 중앙고속도로 진입이 가능하다.옥동 일대는 노후 주거단지가 다수 분포한 지역으로, 신축 아파트에 대한 주거 수요가 꾸준히 이어지고 있다. 이에 따라 더샵 안동더퍼스트는 최신 설계와 커뮤니티, 스마트 시스템을 적용해 기존 주거환경과 차별화된 주거 기준을 제시한다는 계획이다.단지는 남·서향 위주의 배치로 채광과 통풍을 고려했으며, 지역 내에서 보기 드문 전기차 충전 지상 캐노피 주차존을 도입한다. 세대당 약 1.5대 수준으로 주차 공간도 넉넉하다. 포스코이앤씨의 스마트홈 시스템인 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’도 적용해 주거 편의성과 안전성을 높일 계획이다.세대 내부는 타입별로 알파룸, 드레스룸, 현관창고, 팬트리 등 수납 및 특화 공간을 적용해 공간 활용도를 높였다. 커뮤니티 시설로는 GDR 시스템을 적용한 실내 골프연습장과 피트니스센터로 구성된 스포츠존, 오픈 스터디와 열람실, 카페(키즈룸 포함) 등 에듀존이 마련될 예정이다.한편, 견본주택은 경상북도 안동시 송현동 일원에 들어서며, 입주는 2028년 10월 예정이다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com