낙후지에서 고층 브랜드타운으로...서부산 초고층 아파트 ‘한화포레나 부산당리’ 눈길

부산 부동산 시장에 ‘상전벽해’ 바람이 불고 있다. 오랫동안 개발이 더뎌 저평가됐던 낙후 지역들이 최근 대규모 도시정비사업과 개발호재를 기반으로 주거환경을 크게 개선하면서 과거와는 전혀 다른 핵심 입지로 재조명 받고 있는 것이다.대표적으로 사하구, 강서구, 서구 등을 아우르는 서부산권이 그 중심에 있다.이 일대는 입주 10년 이상 된 구축 아파트 비율이 65%에 달할 정도로 노후 주거지 비중이 높아 한동안 주거 선호도가 낮았다. 하지만 최근 들어 노후 단지를 대규모로 재정비하는 사업이 본격화되며, 서부산은 부산의 새로운 주거 중심지로 빠르게 탈바꿈하고 있다.현재 강서구에서는 약 3만 세대 규모의 '에코델타시티' 개발이 활발히 진행 중이며, 사하구 당리동과 괴정동 일대에서도 약 1만 세대 규모의 재개발·재건축 정비사업이 본격화되고 있다. 이와 함께 교통망 확충, 도로 정비, 공원·학교·편의시설 등 생활 기반 인프라도 빠르게 개선되면서 정주 환경 전반이 새롭게 바뀌고 있다. 향후 정비사업이 마무리되면 서부산은 신도시급 브랜드 타운으로 재탄생 할 전망이다.이러한 흐름은 실제 시세에도 반영되고 있다. 호갱노노 통계에 따르면 사하구의 3.3㎡당 평균 매매가격은 올해 1월 기준 785만원으로 지난해 1월 767만원 대비 약 2.3%가 상승했다. 이는 같은 기간 인접한 서구(+1.9%), 사상구(-0.1%)와 대비되는 수치다. 또한 강서구 에코델타시티 역시 강동동 일대의 ‘강서자이 에코델타’ 전용 84㎡(14층)가 지난해 10월 6억 2,800만 원에 거래돼 1월 5억 2,933만원(12층) 대비 약 1억 원 가까이 오른 것으로 나타났다.이처럼 서부산 일대가 본격적인 정비사업을 계기로 초고층 아파트 타운으로 거듭나고 있는 가운데 특히 주목 받는 곳이 사하구 당리동에 공급되는 ‘한화포레나 부산당리’다. 올해 사하구에서 첫번째로 공급되는 단지로 기대를 모으고 있다.(주)한화 건설부문이 시공을 맡고 당리2구역 재개발 정비사업조합이 분양하는 ‘한화포레나 부산당리’는 부산광역시 사하구 당리동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 34층, 5개 동, 전용면적 29㎡(임대)·59㎡·84㎡·101㎡·115㎡, 총 543가구 규모로 조성된다. 이 중 ▲59㎡ 145가구 ▲84㎡ 56가구 ▲101㎡ 7가구 ▲115㎡ 1가구 총 209가구가 일반분양으로 공급된다. 2~3인 가구가 살기 적합한 중·소형 타입부터 넓은 공간감과 희소성까지 갖춘 중·대형 타입까지 구성해 선택지를 넓혔다.한화포레나 부산당리가 들어설 당리2구역은 중부산과 서부산을 연결하는 중심 입지에 위치할 뿐만 아니라, 괴정~당리~하단을 잇는 약 1.1만 가구 규모의 신주거타운에서도 최중심 입지에 위치하여 향후 정주여건 개선에 따른 수혜도 누릴 것으로 보인다.여기에 당리동·괴정동 일대 다수의 정비사업이 예정돼 있어 향후 지역 가치 상승이 예상되며 이에 따른 분양가 상승 가능성도 제기된다. 올해 사하구 첫번째로 공급되는 한화포레나 부산당리는 이러한 여건 속에서 선점 효과와 미래가치 측면에서 주목받고 있다.이와 함께 사하구 일대에서 추진 중인 각종 개발사업도 단지의 미래가치를 뒷받침하고 있다. 인근에는 서부산스마트밸리 조성이 추진되고 있으며, 가덕도신공항(예정)과 서부산의료원(예정), 다대 복합 해양레저관광도시 조성 계획 등이 예정돼 있다. 이들 사업이 본격화되면 주거·산업·의료·관광 기능이 한층 강화되면서 서부산 전반의 생활 기반이 점진적으로 확충될 것으로 기대된다. 이에 따라 한화포레나 부산당리는 기존 주거 인프라에 더해 광역 교통 및 산업·의료·관광 개발 수혜를 동시에 기대할 수 있는 입지로 평가된다.입지여건도 탁월하다. 도시철도 1호선 사하역과 당리역이 도보 5분 거리에 위치한 더블 역세권 아파트로 우수한 교통환경을 갖추고 있다. 차량 이용 시에는 주변의 낙동대로, 을숙도대교 등을 통해 부산 주요 지역으로의 접근성이 탁월하며, 제2대티터널(예정), 승학터널(예정), 경전철 사상~하단선(예정), 하단~녹산선(예정) 등의 계획으로 교통망은 더욱 편리해질 전망이다.이 뿐만 아니라 도보 3분거리에 위치한 당리초와 도보통학이 가능한 다수의 명문학군이 조성돼 있고, 인근에 학원가가 밀집해 있어 교육환경이 우수하다. 여기에 괴정~당리~하단역으로 이어지는 중심상권과 아트몰링, 뉴코아아울렛, 대형마트, 사하구청 등 완성된 생활 인프라를 가까이서 누릴 수 있다.한편, 한화포레나 부산당리의 견본주택은 부산광역시 강서구 명지동 일원(농협 명지지점 맞은편)에 마련될 예정이며, 오픈은 3월로 예정되어 있다.한경머니 온라인뉴스팀 기자 moneynews@hankyung.com